Politico: на Украине пришли в ярость из-за нового закона Зеленского о дисциплине в ВСУ

На Украине считают, что ужесточение закона для военных негативно скажется на них Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Новый закон о дисциплине ВСУ, который подписал президент Украины Владимир Зеленский, демотивирует солдат и нарушает права человека. К такому мнению пришли юристы, военные и правозащитники, передает американское издание Politico.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный поддержал закон об ужесточении дисциплины. «Это очень демотивирует. Это такой разительный контраст с ориентированной на человека и лидера „религией“ Залужного», — цитирует Politico юриста-правозащитника Евгению Закревскую, которая участвовала в военных действиях, а сейчас является членом 92-й отдельной механизированной бригады имени Ивана Сирко.

В заявлении общественных организаций Украины говорится, что закон повлечет негативные последствия для защиты прав военных и снизит уровень их мотивации. Зеленский также отклонил петицию украинцев, которые назвали закон слишком суровым. Ее подписали 25 тысяч человек.

Офицер украинской армии, недавно покинувший прифронтовой город Бахмут, заявил, что оставление позиций иногда является единственным способом спасти личный состав от гибели. По его словам, многие проблемы с дисциплиной возникают из-за неэффективного командования.

Президент Украины в январе подписал закон об ужесточении наказания за дезертирство и своенравие солдат ВСУ. Теперь у них не будет права на обжалование. Украинским военным грозит пять-восемь лет заключения, ранее срок был два-семь лет. За дезертирство или неявку на службу без уважительной причины на Украине можно попасть в тюрьму на срок до 10 лет. Вместо испытательного срока или сокращения боевого жалования за угрозы командирам, употребление спиртного, оспаривание приказов и другие нарушения теперь будет грозить наказание вплоть до тюремного заключения.