В Британии призвали дать Западу право голоса на переговорах по Украине

The Times: Запад должен стать третьей стороной на переговорах России и Украины

11 февраля 2023 в 07:32 Размер текста - 17 +

Риши Сунак захочет выдвинуть свои условия при переговорах в обмен на оружие, считают в Королевстве Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский не должен воспринимать Великобританию только как поставщика оружия, он должен понимать, что страна также будет иметь право голоса при переговорах о мире. С таким заявлением выступил британский писатель и телеведущий Мэттью Пэррис. «Мы не можем допустить, чтобы создалось впечатление, что мы на Западе здесь просто поставляем бесплатное вооружение. Мы оплачиваем счета здесь. Не одному Зеленскому заказывать музыку», — написал Мэттью Пэрис в колонке для The Times. Он отметил, что Британия оказывает военную помощь, чтобы также выставить свои условия при переговорах. Британский премьер Риши Сунак анонсировал поставки танков Challenger на Украину. В британских СМИ отметили, что речь идет всего о 14 танках, которые не дадут ВСУ преимущества на поле боя в таких количествах. Владимир Зеленский приехал в Великобританию, чтобы запросить истребители F-16, передает «Царьград». В настоящий момент ни одна из стран не одобрила поставки военных самолетов на Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский не должен воспринимать Великобританию только как поставщика оружия, он должен понимать, что страна также будет иметь право голоса при переговорах о мире. С таким заявлением выступил британский писатель и телеведущий Мэттью Пэррис. «Мы не можем допустить, чтобы создалось впечатление, что мы на Западе здесь просто поставляем бесплатное вооружение. Мы оплачиваем счета здесь. Не одному Зеленскому заказывать музыку», — написал Мэттью Пэрис в колонке для The Times. Он отметил, что Британия оказывает военную помощь, чтобы также выставить свои условия при переговорах. Британский премьер Риши Сунак анонсировал поставки танков Challenger на Украину. В британских СМИ отметили, что речь идет всего о 14 танках, которые не дадут ВСУ преимущества на поле боя в таких количествах. Владимир Зеленский приехал в Великобританию, чтобы запросить истребители F-16, передает «Царьград». В настоящий момент ни одна из стран не одобрила поставки военных самолетов на Украину.