В Финляндии заявили, что Запад мог предотвратить СВО еще в 2014 году

18 февраля 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

На Западе считают, что могли предотвратить конфликт на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт России и Украины не перерос бы в боевые действия в 2022 году, если бы в 2014 году Запад более резко отреагировал на вхождение Крыма в состав РФ. Такое мнение высказала премьер-министр Финляндии Санна Марин. «Запад мог предотвратить конфликт России и Украины. Когда Россия забрала украинский полуостров Крым в 2014 году, Запад совершил большую ошибку, не отреагировав более сплоченно. Если бы мы более резко отреагировали на Крым, то конфликта бы не было», — сказала Марин на Мюнхенской конференции по безопасности. Информацию передает немецкая газета Berliner Zeitung. Крым в 2014 году вошел в состав России по итогам референдума среди жителей. На Украине неоднократно заявляли о намерении отобрать полуостров обратно. Программный директор исследовательской программы Евросоюза «Восточное соседство и Россия» в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес считает, что сложно представить возвращение Крыма Украине.

Конфликт России и Украины не перерос бы в боевые действия в 2022 году, если бы в 2014 году Запад более резко отреагировал на вхождение Крыма в состав РФ. Такое мнение высказала премьер-министр Финляндии Санна Марин. «Запад мог предотвратить конфликт России и Украины. Когда Россия забрала украинский полуостров Крым в 2014 году, Запад совершил большую ошибку, не отреагировав более сплоченно. Если бы мы более резко отреагировали на Крым, то конфликта бы не было», — сказала Марин на Мюнхенской конференции по безопасности. Информацию передает немецкая газета Berliner Zeitung. Крым в 2014 году вошел в состав России по итогам референдума среди жителей. На Украине неоднократно заявляли о намерении отобрать полуостров обратно. Программный директор исследовательской программы Евросоюза «Восточное соседство и Россия» в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес считает, что сложно представить возвращение Крыма Украине.