В Финляндии заявили, что Запад мог предотвратить СВО еще в 2014 году

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
На Западе считают, что могли предотвратить конфликт на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Конфликт России и Украины не перерос бы в боевые действия в 2022 году, если бы в 2014 году Запад более резко отреагировал на вхождение Крыма в состав РФ. Такое мнение высказала премьер-министр Финляндии Санна Марин.

«Запад мог предотвратить конфликт России и Украины. Когда Россия забрала украинский полуостров Крым в 2014 году, Запад совершил большую ошибку, не отреагировав более сплоченно. Если бы мы более резко отреагировали на Крым, то конфликта бы не было», — сказала Марин на Мюнхенской конференции по безопасности. Информацию передает немецкая газета Berliner Zeitung.

Крым в 2014 году вошел в состав России по итогам референдума среди жителей. На Украине неоднократно заявляли о намерении отобрать полуостров обратно. Программный директор исследовательской программы Евросоюза «Восточное соседство и Россия» в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес считает, что сложно представить возвращение Крыма Украине.

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Конфликт России и Украины не перерос бы в боевые действия в 2022 году, если бы в 2014 году Запад более резко отреагировал на вхождение Крыма в состав РФ. Такое мнение высказала премьер-министр Финляндии Санна Марин. «Запад мог предотвратить конфликт России и Украины. Когда Россия забрала украинский полуостров Крым в 2014 году, Запад совершил большую ошибку, не отреагировав более сплоченно. Если бы мы более резко отреагировали на Крым, то конфликта бы не было», — сказала Марин на Мюнхенской конференции по безопасности. Информацию передает немецкая газета Berliner Zeitung. Крым в 2014 году вошел в состав России по итогам референдума среди жителей. На Украине неоднократно заявляли о намерении отобрать полуостров обратно. Программный директор исследовательской программы Евросоюза «Восточное соседство и Россия» в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес считает, что сложно представить возвращение Крыма Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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