На Солнце произошла новая вспышка

На Солнце была зафиксирована очередная вспышка. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
«Зарегистрирована вспышка M1.4 продолжительностью 13 минут», — рассказали в Институте ТАСС. По данным специалистов, событие произошло рано утром и было зарегистрировано в рентгеновском диапазоне. Вспышка получила классификацию M1.4, что указывает на средний уровень мощности по международной шкале.
Вспышка произошла в 04:16 по московскому времени в группе солнечных пятен с номером 4207, координаты которой определяются как N28E00. В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН ранее подчеркнули, что всплеск солнечной активности завершен, и сейчас наблюдается быстрая нормализация обстановки.
Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять основных классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс — A0.0 — соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. С увеличением класса мощность возрастает в 10 раз. Класс M, к которому относится сегодняшняя вспышка, считается средним по мощности и может вызывать умеренные геомагнитные возмущения. Вспышки класса M способны сопровождаться выбросами солнечной плазмы. Если облако плазмы достигает Земли, это может привести к возникновению магнитных бурь, нарушению радиосвязи и сбоям в работе навигационных систем.
