В работе приложения Альфа-Банка зафиксированы сбои

Пользователи жалуются на отсутствие доступа к приложению Альфа-Банка
Зафиксирован резкий всплеск жалоб на работу приложения Альфа-Банка. Об этом стало известно из данных сервиса мониторинга DownDetector.
По информации из жалоб, проблемы носят комплексный характер. Пользователи сообщают о полной недоступности мобильного приложения банка и невозможности совершить оплат.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!