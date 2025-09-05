В работе приложения Альфа-Банка зафиксированы сбои

Пользователи жалуются на отсутствие доступа к приложению Альфа-Банка
Пользователи жалуются на отсутствие доступа к приложению Альфа-Банка

Зафиксирован резкий всплеск жалоб на работу приложения Альфа-Банка. Об этом стало известно из данных сервиса мониторинга DownDetector.

По информации из жалоб, проблемы носят комплексный характер. Пользователи сообщают о полной недоступности мобильного приложения банка и невозможности совершить оплат.

