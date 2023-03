NYT: Пентагон отказался передавать в Гаагу «доказательства преступлений» России на Украине

Пентагон не хочет разбираться в доказательствах преступлений, которые якобы совершила российская армия на Украине, потому что в ходе расследований американские военные тоже могут быть тоже привлечены к ответственности. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на бывших и действующих официальных лиц. «Пентагон блокирует администрацию [президента США Джо] Байдена от обмена доказательствами с Международным уголовным судом в Гааге. Американские военачальники [из Пентагона] выступают против помощи суду в расследовании дел россиян, потому что опасаются создания прецедента, который может помочь суду привлечь к ответственности американцев. По словам чиновников, остальная часть администрации, включая спецслужбы, Государственный департамент и министерство юстиции, выступает за передачу показаний в суд», — передает The New York Times . Издание отмечает, что Байдену придется принять решение по этому вопросу. По словам источников, США собрали доказательства по расследованию, начатому после спецоперации РФ на Украине. Туда включили информацию о решениях российских официальных лиц. Минобороны и российские политики заявляли, что армия РФ наносит удары по военной инфраструктуре, а не по гражданским объектам. Также они отрицали причастность к военным преступлениям, в которых Запад и Украина пытались обвинить Россию. Сообщалось, что Киев специально устраивает провокации. Украина пытается отвести внимание от собственных преступлений, поэтому запускает фейки о действиях российской армии, заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

