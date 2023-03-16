В Армении раскрыли число россиян, переехавших в республику за 2022 год

В прошлом году в Армению переехали около 110 тысяч россиян, что помогло экономике страны. Об этом рассказал министр экономики Армении Ваган Керобян.
«Чистая релокация за 2022 г. — примерно 108 000—110 000 граждан [России]. То есть столько россиян приехали в Армению и остались на постоянное проживание», — сказал Ваган Керобян в интервью «Ведомостям».
Он отметил, что россияне регистрируют в стране по 500 ИП ежегодно. По его словам, приток россиян увеличил ВВП Армении на 3 процентных пункта до 1,26%.
Большинство жителей Армении (75%) положительно отреагировали на приток россиян в страну. Некоторые россияне уехали из России после начала спецоперации на Украине и частичной мобилизации. В Госдуме заявляли о намерениях повысить налоги для уехавших, передает «Национальная служба новостей». В Кремле заявляли о необходимости создания условий для возвращений граждан.
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