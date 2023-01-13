Песков захотел вернуть уехавших россиян

13 января 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

Песков считает, что нужно бороться с врагами, а не с гражданами России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Необходимо создавать условия, чтобы уехавшие россияне захотели вернуться. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что это касается тех граждан, у которых нет враждебного отношения к стране. «Они все наши граждане, все в равной степени, и у всех могли быть разные причины для того, чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, это наши граждане, за которых нам надо бороться», — заявил Песков. Его цитирует издание Life. Также он отметил, что бороться нужно с врагами страны, а не с ее гражданами. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил внести в Уголовный кодекс РФ статью для покинувших страну россиян, ответственность по которой предполагала бы конфискацию имущества. Он отметил, что некоторые граждане России оскорбляют родину, находясь за границей, но продолжают наращивать свое благосостояние за ее счет, сообщает деловая газета «Взгляд».

Необходимо создавать условия, чтобы уехавшие россияне захотели вернуться. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что это касается тех граждан, у которых нет враждебного отношения к стране. «Они все наши граждане, все в равной степени, и у всех могли быть разные причины для того, чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, это наши граждане, за которых нам надо бороться», — заявил Песков. Его цитирует издание Life. Также он отметил, что бороться нужно с врагами страны, а не с ее гражданами. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил внести в Уголовный кодекс РФ статью для покинувших страну россиян, ответственность по которой предполагала бы конфискацию имущества. Он отметил, что некоторые граждане России оскорбляют родину, находясь за границей, но продолжают наращивать свое благосостояние за ее счет, сообщает деловая газета «Взгляд».