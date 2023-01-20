Грузия намерена ужесточить условия для российских мигрантов

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Новое меню грузинского ресторана
В Грузии хотят урегулировать права на работу для мигрантов из РФ Фото:

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости изменения прав российских мигрантов. Об этом сообщили в администрации президента.

«Я неоднократно призывала правительство изучить вопрос притока российских граждан, со всеми его социальными и политическими параметрами, чтобы общественность почувствовала, что ее национальные интересы и безопасность учитываются и защищаются. Нужны регуляции в направлении права на работу, регистрации бизнеса, приобретения имущества или открытия русскоязычных школ», — считает Зурабишвили. Заявление опубликовано на сайте администрации президента Грузии.

Некоторые россияне уехали в Грузию, Казахстан и другие страны после объявления спецоперации на Украине и начала частичной мобилизации в России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что уехавшие россияне «пожалеют о своем решении». Ранее власти Казахстана изменили правила пребывания в стране для иностранцев. Теперь мигранты смогут находиться в стране 90 дней в течение 180 дней.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости изменения прав российских мигрантов. Об этом сообщили в администрации президента. «Я неоднократно призывала правительство изучить вопрос притока российских граждан, со всеми его социальными и политическими параметрами, чтобы общественность почувствовала, что ее национальные интересы и безопасность учитываются и защищаются. Нужны регуляции в направлении права на работу, регистрации бизнеса, приобретения имущества или открытия русскоязычных школ», — считает Зурабишвили. Заявление опубликовано на сайте администрации президента Грузии. Некоторые россияне уехали в Грузию, Казахстан и другие страны после объявления спецоперации на Украине и начала частичной мобилизации в России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что уехавшие россияне «пожалеют о своем решении». Ранее власти Казахстана изменили правила пребывания в стране для иностранцев. Теперь мигранты смогут находиться в стране 90 дней в течение 180 дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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