Грузия намерена ужесточить условия для российских мигрантов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости изменения прав российских мигрантов. Об этом сообщили в администрации президента.
«Я неоднократно призывала правительство изучить вопрос притока российских граждан, со всеми его социальными и политическими параметрами, чтобы общественность почувствовала, что ее национальные интересы и безопасность учитываются и защищаются. Нужны регуляции в направлении права на работу, регистрации бизнеса, приобретения имущества или открытия русскоязычных школ», — считает Зурабишвили. Заявление опубликовано на сайте администрации президента Грузии.
Некоторые россияне уехали в Грузию, Казахстан и другие страны после объявления спецоперации на Украине и начала частичной мобилизации в России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что уехавшие россияне «пожалеют о своем решении». Ранее власти Казахстана изменили правила пребывания в стране для иностранцев. Теперь мигранты смогут находиться в стране 90 дней в течение 180 дней.
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости изменения прав российских мигрантов. Об этом сообщили в администрации президента. «Я неоднократно призывала правительство изучить вопрос притока российских граждан, со всеми его социальными и политическими параметрами, чтобы общественность почувствовала, что ее национальные интересы и безопасность учитываются и защищаются. Нужны регуляции в направлении права на работу, регистрации бизнеса, приобретения имущества или открытия русскоязычных школ», — считает Зурабишвили. Заявление опубликовано на сайте администрации президента Грузии. Некоторые россияне уехали в Грузию, Казахстан и другие страны после объявления спецоперации на Украине и начала частичной мобилизации в России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что уехавшие россияне «пожалеют о своем решении». Ранее власти Казахстана изменили правила пребывания в стране для иностранцев. Теперь мигранты смогут находиться в стране 90 дней в течение 180 дней.