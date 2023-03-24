Военный эксперт объяснил, почему армия России ужесточила ракетные удары

Военный эксперт: армия РФ ужесточила ракетные удары из-за отправки тяжелой техники Украине
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Российская армия атакует украинские склады Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская армия решила наносить удары по складам с горюче-смазочными материалами из-за поставок западной тяжелой техники украинской армии. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Артамонов.

«Вероятнее всего, командование нашей армией решило наносить удары по складам ГСМ из-за того, что Запад начал поставлять Киеву тяжелую технику. Если лишить ВСУ возможности заправлять технику, то все поставленные Западом танки просто превратятся в груду металла», — передает «Царьград» со ссылкой на Артамонова.

По его словам, удары по железным дорогам не очень эффективны, так как их быстро восстанавливают. Российская армия старается избежать жертв среди мирных граждан, а склады ГСМ находятся вдали от жилых районов, сказал Артамонов.

Украине пообещали западную тяжелую технику. В мае ВСУ получат немецкие танки Leopard от Германии, Дании и Нидерландов. Польша уже поставила их. Российская армия может уничтожить эти танки выстрелом кумулятивным снарядом в кормовую нишу башни, сказал URA.RU полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко.

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Российская армия решила наносить удары по складам с горюче-смазочными материалами из-за поставок западной тяжелой техники украинской армии. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Артамонов. «Вероятнее всего, командование нашей армией решило наносить удары по складам ГСМ из-за того, что Запад начал поставлять Киеву тяжелую технику. Если лишить ВСУ возможности заправлять технику, то все поставленные Западом танки просто превратятся в груду металла», — передает «Царьград» со ссылкой на Артамонова. По его словам, удары по железным дорогам не очень эффективны, так как их быстро восстанавливают. Российская армия старается избежать жертв среди мирных граждан, а склады ГСМ находятся вдали от жилых районов, сказал Артамонов. Украине пообещали западную тяжелую технику. В мае ВСУ получат немецкие танки Leopard от Германии, Дании и Нидерландов. Польша уже поставила их. Российская армия может уничтожить эти танки выстрелом кумулятивным снарядом в кормовую нишу башни, сказал URA.RU полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко.
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