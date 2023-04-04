Солдат из ДНР рассказал, как в украинском плену ему пилили ногу и резали пальцы

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Военнослужащие ДНР вернулись из украинского плена. Встреча с родными. ДНР, пленные, военнослужащие днр
ВСУ пленных солдат бьют током, избивают и обливают бензином, заявил доброволец из ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Солдат-доброволец из Донецкой народной республики (ДНР), который недавно вернулся из украинского плена, рассказал, как его пытали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Ему пилили ногу напильником и ножовкой, пытались отрезать пальцы секатором и оказывали другие виды насилия.

«Когда уже пошел допрос, раздели до трусов, к ногам привязали тапик (военно-полевой телефонный аппарат с индукторным вызовом — прим. URA.RU), провода, руки связали, и начинали допрашивать. <…> Били током, дубинками избивали», — рассказал военнослужащий в беседе с РИА Новости. Также он подчеркнул, что сотрудники СБУ пробовали отпилить ногу напильником и ножовкой, пытались отрезать пальцы секатором, били током, обливали бензином. Сам военнослужащий уточнил, что попал в плен ВСУ в сентябре прошлого года.

Россия и Украина периодически проводят обмен военнопленными солдатами. Ранее в украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными подчеркнули, что с их стороны были переданы все тяжелораненых пленные. Также Киев согласился принять из РФ собственных пленных, которых ранее не включал в свои обменные списки. 3 апреля Россия также отправила домой пять раненых солдат ВСУ в рамках обмена, пишет RT. Также в ДНР заявляли об ужесточении пыток российских военных на Украине, сообщает «Национальная служба новостей».

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Солдат-доброволец из Донецкой народной республики (ДНР), который недавно вернулся из украинского плена, рассказал, как его пытали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Ему пилили ногу напильником и ножовкой, пытались отрезать пальцы секатором и оказывали другие виды насилия. «Когда уже пошел допрос, раздели до трусов, к ногам привязали тапик (военно-полевой телефонный аппарат с индукторным вызовом — прим. URA.RU), провода, руки связали, и начинали допрашивать. <…> Били током, дубинками избивали», — рассказал военнослужащий в беседе с РИА Новости. Также он подчеркнул, что сотрудники СБУ пробовали отпилить ногу напильником и ножовкой, пытались отрезать пальцы секатором, били током, обливали бензином. Сам военнослужащий уточнил, что попал в плен ВСУ в сентябре прошлого года. Россия и Украина периодически проводят обмен военнопленными солдатами. Ранее в украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными подчеркнули, что с их стороны были переданы все тяжелораненых пленные. Также Киев согласился принять из РФ собственных пленных, которых ранее не включал в свои обменные списки. 3 апреля Россия также отправила домой пять раненых солдат ВСУ в рамках обмена, пишет RT. Также в ДНР заявляли об ужесточении пыток российских военных на Украине, сообщает «Национальная служба новостей».
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