Лукашенко раскрыл, на что пойдут Россия и Беларусь, чтобы защитить себя Лукашенко: Россия и Беларусь пойдут на все, чтобы защитить себя 06 апреля 2023 в 17:04 Размер текста - 17 + Россия и Беларусь пойдут на все для своей защиты, сказал Александр Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия и Беларусь примут любые меры, чтобы защитить себя. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным. «Мы применим все, что у нас есть, чтобы защитить себя», — заявил Александр Лукашенко. По его словам, враги России и Беларуси придерживаются такой же логики. Встреча двух глав государств транслируется на телеканале «Россия 24». Россия и Беларусь примут любые меры, чтобы защитить себя. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным. «Мы применим все, что у нас есть, чтобы защитить себя», — заявил Александр Лукашенко. По его словам, враги России и Беларуси придерживаются такой же логики. Встреча двух глав государств транслируется на телеканале «Россия 24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям