Лукашенко раскрыл, на что пойдут Россия и Беларусь, чтобы защитить себя

Лукашенко: Россия и Беларусь пойдут на все, чтобы защитить себя
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Россия и Беларусь пойдут на все для своей защиты, сказал Александр Лукашенко Фото:

Россия и Беларусь примут любые меры, чтобы защитить себя. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Мы применим все, что у нас есть, чтобы защитить себя», — заявил Александр Лукашенко. По его словам, враги России и Беларуси придерживаются такой же логики. Встреча двух глав государств транслируется на телеканале «Россия 24».

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Россия и Беларусь примут любые меры, чтобы защитить себя. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным. «Мы применим все, что у нас есть, чтобы защитить себя», — заявил Александр Лукашенко. По его словам, враги России и Беларуси придерживаются такой же логики. Встреча двух глав государств транслируется на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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