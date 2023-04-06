Лукашенко раскрыл, на что пойдут Россия и Беларусь, чтобы защитить себя

Россия и Беларусь пойдут на все для своей защиты, сказал Александр Лукашенко
Россия и Беларусь примут любые меры, чтобы защитить себя. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
«Мы применим все, что у нас есть, чтобы защитить себя», — заявил Александр Лукашенко. По его словам, враги России и Беларуси придерживаются такой же логики. Встреча двух глав государств транслируется на телеканале «Россия 24».
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!