Baza: «Комсомольскую правду» проверят из-за нацизма и ЛГБТ-пропаганды

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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, прокурор, документы, зал заседания, зал суда, папка, дело, суд, судебный процесс, судебные дела, прокурор в суде
Читатели «Комсомольской правды» нашли в газете нацистские тексты и пропаганду ЛГБТ Фото:

Полиция проверяет издание «Комсомольская правда» из-за нацизма в кроссворде и ЛГБТ-пропаганды. Также проходит разбирательство, касающееся жалобы одного из читателей на наличие пропаганды ЛГБТ. Об этом пишет telegram-канал Baza.

«Жалоба на газету поступила 26 апреля. <…> Один из читателей издания высмотрел в вопросах кроссворда тексты о деятельности третьего рейха. По мнению гражданина, это нарушает действующее законодательство России, поэтому СМИ нужно наказать», — написали в Baza. Также один из читателей пожаловался в материалах газеты ЛГБТ-пропаганду, обратившись в правоохранительные органы.



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Полиция проверяет издание «Комсомольская правда» из-за нацизма в кроссворде и ЛГБТ-пропаганды. Также проходит разбирательство, касающееся жалобы одного из читателей на наличие пропаганды ЛГБТ. Об этом пишет telegram-канал Baza. «Жалоба на газету поступила 26 апреля. <…> Один из читателей издания высмотрел в вопросах кроссворда тексты о деятельности третьего рейха. По мнению гражданина, это нарушает действующее законодательство России, поэтому СМИ нужно наказать», — написали в Baza. Также один из читателей пожаловался в материалах газеты ЛГБТ-пропаганду, обратившись в правоохранительные органы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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