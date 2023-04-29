Baza: «Комсомольскую правду» проверят из-за нацизма и ЛГБТ-пропаганды

Полиция проверяет издание «Комсомольская правда» из-за нацизма в кроссворде и ЛГБТ-пропаганды. Также проходит разбирательство, касающееся жалобы одного из читателей на наличие пропаганды ЛГБТ. Об этом пишет telegram-канал Baza.
«Жалоба на газету поступила 26 апреля. <…> Один из читателей издания высмотрел в вопросах кроссворда тексты о деятельности третьего рейха. По мнению гражданина, это нарушает действующее законодательство России, поэтому СМИ нужно наказать», — написали в Baza. Также один из читателей пожаловался в материалах газеты ЛГБТ-пропаганду, обратившись в правоохранительные органы.
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