Лор предупредила о рисках при использовании ватных палочек и наушников

Неосторожное использование ватных палочек и наушников может привести к развитию отомикоза. Об этом заявила врач-отоларинголог компании «СберЗдоровье» Марина Евсикова.
«Стоит отметить, что среди всех причин воспаления наружного уха грибковая инфекция составляет до 30%. Отомикоз способны спровоцировать условно-патогенные грибки, например, такие как Candida или Malassezia», — отметила специалист.
Риск повышается при травмах уха ватными палочками, использовании наушников или слуховых аппаратов без гигиены. Также отомикоз может возникнуть после купания в грязных водоемах или бассейнах. Дополнительные факторы, которые могут спровоцировать болезнь — сахарный диабет, иммунодефицит и недавно перенесенная лучевая или химиотерапия.
Главные симптомы: зуд, боль, заложенность, снижение слуха и выделения из ушей. Врач также отмечает, что если не лечить отомикоз, то он способен перейти в хроническую форму и вызвать осложнения, что чревато серьезными последствиями.
Диагноз ставят при осмотре. Пациенту назначают капли с противогрибковым компонентом и очистку уха. В тяжелых случаях применяют препараты для приема внутрь.
По словам Евсиковой, чтобы снизить риск заболевания, не стоит чистить уши ватными палочками, при плавании нужно использовать беруши или шапочку, а наушники и слуховые аппараты важно регулярно обрабатывать антисептиком. Более того, необходимо вовремя лечить сопутствующие заболевания.
