Питерский блогер с улыбкой рассказал подробности убийства школьницы

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ЧП по ул.Щербакова 36. Пермь, следственный комитет, следователь, ск, преступление
Блогер, подозреваемый в убийстве девочки, рассказал подробности на допросе, сообщает «Фонтанка» Фото:

Блогер из Санкт-Петербурга дал подробные показания убийства 13-летней школьницы на допросе. Его слова приводит «Фонтанка». Отмечается, что подозреваемый рассказывал жестокие подробности с улыбкой на лице.

«Она скинула деньги якобы на еду. Когда она пришла, Анфиса ее отвлекла, а я убил. Со спины», — сказал блогер на допросе. Также он рассказал, что молоток, которым было совершено убийство, был закопан в могилу вместе с телом. Блогер начал свой рассказ словами: «Чистосердечное, прикольно». Кроме того, подросток улыбался в камеру, а в конце допроса попросил воды.

Ранее стало известно, что 16-летний россиянин убил 13-летнюю школьницу, закопав ее тело, передает MK. Отмечается, что смерть девочки, которая пропала 30 апреля, наступила от многочисленных ударов молотком по голове.

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Блогер из Санкт-Петербурга дал подробные показания убийства 13-летней школьницы на допросе. Его слова приводит «Фонтанка». Отмечается, что подозреваемый рассказывал жестокие подробности с улыбкой на лице. «Она скинула деньги якобы на еду. Когда она пришла, Анфиса ее отвлекла, а я убил. Со спины», — сказал блогер на допросе. Также он рассказал, что молоток, которым было совершено убийство, был закопан в могилу вместе с телом. Блогер начал свой рассказ словами: «Чистосердечное, прикольно». Кроме того, подросток улыбался в камеру, а в конце допроса попросил воды. Ранее стало известно, что 16-летний россиянин убил 13-летнюю школьницу, закопав ее тело, передает MK. Отмечается, что смерть девочки, которая пропала 30 апреля, наступила от многочисленных ударов молотком по голове.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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