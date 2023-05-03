Питерский блогер с улыбкой рассказал подробности убийства школьницы

Блогер из Санкт-Петербурга дал подробные показания убийства 13-летней школьницы на допросе. Его слова приводит «Фонтанка». Отмечается, что подозреваемый рассказывал жестокие подробности с улыбкой на лице.
«Она скинула деньги якобы на еду. Когда она пришла, Анфиса ее отвлекла, а я убил. Со спины», — сказал блогер на допросе. Также он рассказал, что молоток, которым было совершено убийство, был закопан в могилу вместе с телом. Блогер начал свой рассказ словами: «Чистосердечное, прикольно». Кроме того, подросток улыбался в камеру, а в конце допроса попросил воды.
Ранее стало известно, что 16-летний россиянин убил 13-летнюю школьницу, закопав ее тело, передает MK. Отмечается, что смерть девочки, которая пропала 30 апреля, наступила от многочисленных ударов молотком по голове.
Блогер из Санкт-Петербурга дал подробные показания убийства 13-летней школьницы на допросе. Его слова приводит «Фонтанка». Отмечается, что подозреваемый рассказывал жестокие подробности с улыбкой на лице. «Она скинула деньги якобы на еду. Когда она пришла, Анфиса ее отвлекла, а я убил. Со спины», — сказал блогер на допросе. Также он рассказал, что молоток, которым было совершено убийство, был закопан в могилу вместе с телом. Блогер начал свой рассказ словами: «Чистосердечное, прикольно». Кроме того, подросток улыбался в камеру, а в конце допроса попросил воды. Ранее стало известно, что 16-летний россиянин убил 13-летнюю школьницу, закопав ее тело, передает MK. Отмечается, что смерть девочки, которая пропала 30 апреля, наступила от многочисленных ударов молотком по голове.