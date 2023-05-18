Хуснуллин принял решение по дальнейшей судьбе «Азовстали» спустя год после ее освобождения

Хуснуллин: после разминирования территории на месте «Азовстали» построят технопарк

19 мая 2023 в 06:50 Размер текста - 17 +

На месте металлургического комбината построят технопарк Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На месте разрушенного металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе после разминирования территории появится технопарк. Об окончательном решении властей рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Были разные идеи, но надо понимать, что на „Азовстали“ только металла сотни тысяч тонн. Когда закончится разминирование территории, надо будет приводить ее в порядок, это не маленькие деньги. <…> Поэтому там пока идея делать технопарк. Сейчас проводим плановое разминирование, как все закончится, за это время будет готов и план развития „Азовстали“ уже как будущего технопарка», — пояснил Марат Хуснулли в интервью РИА Новости. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины в феврале прошлого года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее главная цель — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. 21 апреля российская армия полностью взяла под контроль Мариуполь. Оставшиеся в городе националисты укрылись на заводе «Азовсталь». Операция по освобождению объекта завершилась в мае. Ранее Хуснуллин рассказывал о планах восстановить предприятие, но уже не в другом виде. Он также уточнил, что рабочие места будут сохранены.

На месте разрушенного металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе после разминирования территории появится технопарк. Об окончательном решении властей рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Были разные идеи, но надо понимать, что на „Азовстали“ только металла сотни тысяч тонн. Когда закончится разминирование территории, надо будет приводить ее в порядок, это не маленькие деньги. <…> Поэтому там пока идея делать технопарк. Сейчас проводим плановое разминирование, как все закончится, за это время будет готов и план развития „Азовстали“ уже как будущего технопарка», — пояснил Марат Хуснулли в интервью РИА Новости. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины в феврале прошлого года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее главная цель — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. 21 апреля российская армия полностью взяла под контроль Мариуполь. Оставшиеся в городе националисты укрылись на заводе «Азовсталь». Операция по освобождению объекта завершилась в мае. Ранее Хуснуллин рассказывал о планах восстановить предприятие, но уже не в другом виде. Он также уточнил, что рабочие места будут сохранены.