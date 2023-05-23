Newsweek обнаружил три проблемы истребителей F-16 перед отправкой на Украину

23 мая 2023 в 23:59 Размер текста - 17 +

Нашлись проблемы, которые помешают ввести в бой с российскими ВВС истребители F-16 Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Обнаружились три ключевые проблемы, которые предстоит преодолеть Украине, прежде чем истребители F-16 будут готовы к бою с российскими самолетами. Об этом сообщили эксперты. «Для успешного освоения украинскими летчиками истребителей F-16 требуется значительное время. Также необходимо обучить персонал, который будет обслуживать западные истребители. К этому следует добавить создание необходимой инфраструктуры, которой на Украине пока нет», — рассказали Newsweek эксперты. Поставка на Украину истребителей F-16, как подчеркивает издание, было еще недавно красной линией для западных покровителей Киева. Сейчас эта линия, по мнению аналитиков, пересечена странами Запада. Ранее URA.RU писало, что Украина получит от западных стран статус особого члена НАТО, чтобы осуществить поставку американских самолетов F-16. Об этом агентству заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов.

Обнаружились три ключевые проблемы, которые предстоит преодолеть Украине, прежде чем истребители F-16 будут готовы к бою с российскими самолетами. Об этом сообщили эксперты. «Для успешного освоения украинскими летчиками истребителей F-16 требуется значительное время. Также необходимо обучить персонал, который будет обслуживать западные истребители. К этому следует добавить создание необходимой инфраструктуры, которой на Украине пока нет», — рассказали Newsweek эксперты. Поставка на Украину истребителей F-16, как подчеркивает издание, было еще недавно красной линией для западных покровителей Киева. Сейчас эта линия, по мнению аналитиков, пересечена странами Запада. Ранее URA.RU писало, что Украина получит от западных стран статус особого члена НАТО, чтобы осуществить поставку американских самолетов F-16. Об этом агентству заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов.