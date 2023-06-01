Зеленский: Украина готова изменить свой мирный план в конфликте с Россией

Мирный план, который продвигает Украина не является окончательным и в нем не собираются учитывать предложения России. Об этом заявил украинский глава Владимир Зеленский.
«Я очень заинтересован, чтобы свои инициативы страны привносили на наш базис, на нашу платформу. Я не говорю, что она окончательная, потому что это дипломатия. Мирная формула может быть только нашей», — приводит
Ранее URA.RU сообщало о возможном прибытии в Турцию президента РФ Владимира Путина и украинского главы Владимира Зеленского после инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Такими данными поделилась корреспондент газеты Hürriyet Ханде Фират, уточнив, что главы государств будут обсуждать с Эрдоганом конфликт на Украине.
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