05 июня 2023

В России хотят лицензировать работу риелторов

© Служба новостей «URA.RU»
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XV заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, фракция лдпр
Такой законопроект депутаты ЛДПР подготовили к внесению в Госдуму Фото:

В России хотят предложить ввести лицензирование на риелторские услуги, чтобы посредники могли нести ответственность за оказание некачественной работы. С такой инициативой в Госдуму обратится фракция ЛДПР.

«Деятельность риелторов в России могут начать лицензировать. Соответствующий законопроект депутаты ЛДПР подготовили к внесению в Госдуму», — рассказали «Известия» в партии ЛДПР.

Как пишет издание, такой документ должен урегулировать сделки, связанные с недвижимостью. Отмечается, новые нормы заставят посредников нести ответственность за оказание некачественных услуг, которая сегодня в законодательстве не прописана.

Ранее в России предложили новые условия работы для риелторов. Об этом утверждает в письме представитель Комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан. там отмечается, что стоимость перечня риэлторских услуг необходимо зафиксировать, так как с начала военной спецоперации РФ на Украине количество фейковых объявлений, связанных с продажей жилья по низкой цене, выросло на 20%.

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В России хотят предложить ввести лицензирование на риелторские услуги, чтобы посредники могли нести ответственность за оказание некачественной работы. С такой инициативой в Госдуму обратится фракция ЛДПР. «Деятельность риелторов в России могут начать лицензировать. Соответствующий законопроект депутаты ЛДПР подготовили к внесению в Госдуму», — рассказали «Известия» в партии ЛДПР. Как пишет издание, такой документ должен урегулировать сделки, связанные с недвижимостью. Отмечается, новые нормы заставят посредников нести ответственность за оказание некачественных услуг, которая сегодня в законодательстве не прописана. Ранее в России предложили новые условия работы для риелторов. Об этом утверждает в письме представитель Комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан. там отмечается, что стоимость перечня риэлторских услуг необходимо зафиксировать, так как с начала военной спецоперации РФ на Украине количество фейковых объявлений, связанных с продажей жилья по низкой цене, выросло на 20%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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