В России хотят лицензировать работу риелторов

В России хотят предложить ввести лицензирование на риелторские услуги, чтобы посредники могли нести ответственность за оказание некачественной работы. С такой инициативой в Госдуму обратится фракция ЛДПР.
«Деятельность риелторов в России могут начать лицензировать. Соответствующий законопроект депутаты ЛДПР подготовили к внесению в Госдуму», — рассказали «Известия» в партии ЛДПР.
Как пишет издание, такой документ должен урегулировать сделки, связанные с недвижимостью. Отмечается, новые нормы заставят посредников нести ответственность за оказание некачественных услуг, которая сегодня в законодательстве не прописана.
Ранее в России предложили новые условия работы для риелторов. Об этом утверждает в письме представитель Комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан. там отмечается, что стоимость перечня риэлторских услуг необходимо зафиксировать, так как с начала военной спецоперации РФ на Украине количество фейковых объявлений, связанных с продажей жилья по низкой цене, выросло на 20%.
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