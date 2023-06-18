«РВ»: ВС РФ переделали танк ВСУ в дрон-камикадзе и отправили на их позиции

19 июня 2023 в 01:46 Размер текста - 17 +

Военкоры рассказали об успехах армии РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные превратили танк ВСУ в мощнейший дрон-камикадзе и отправили на украинские позиции у Марьинки. Об этом сообщили российские военкоры. «В районе Марьинки под Донецком наши бойцы затрофеили танк, набили 6 тоннами тротила и другими характерными „подарками“, а затем отправили его обратно на украинские позиции на автопилоте. Танк немного не доехал до врага, подорвавшись на мине, а детонация произошла после выстрела РПГ (ручной противотанковый гранатомет — прим. URA.RU). Рядом все заметно разминировало, а позицию повредило», — рассказывается в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что эксперименты с созданием дронов-камикадзе продолжаются. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что спецоперация на Украине поможет сравнить российское и западное оружие. Одним из условий завершения СВО, подчеркнул президент России Владимир Путин, является прекращение западных поставок оружия на Украину.

Российские военные превратили танк ВСУ в мощнейший дрон-камикадзе и отправили на украинские позиции у Марьинки. Об этом сообщили российские военкоры. «В районе Марьинки под Донецком наши бойцы затрофеили танк, набили 6 тоннами тротила и другими характерными „подарками“, а затем отправили его обратно на украинские позиции на автопилоте. Танк немного не доехал до врага, подорвавшись на мине, а детонация произошла после выстрела РПГ (ручной противотанковый гранатомет — прим. URA.RU). Рядом все заметно разминировало, а позицию повредило», — рассказывается в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что эксперименты с созданием дронов-камикадзе продолжаются. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что спецоперация на Украине поможет сравнить российское и западное оружие. Одним из условий завершения СВО, подчеркнул президент России Владимир Путин, является прекращение западных поставок оружия на Украину.