18 июня 2023

«РВ»: ВС РФ переделали танк ВСУ в дрон-камикадзе и отправили на их позиции

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Военкоры рассказали об успехах армии РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные превратили танк ВСУ в мощнейший дрон-камикадзе и отправили на украинские позиции у Марьинки. Об этом сообщили российские военкоры.

«В районе Марьинки под Донецком наши бойцы затрофеили танк, набили 6 тоннами тротила и другими характерными „подарками“, а затем отправили его обратно на украинские позиции на автопилоте. Танк немного не доехал до врага, подорвавшись на мине, а детонация произошла после выстрела РПГ (ручной противотанковый гранатомет — прим. URA.RU). Рядом все заметно разминировало, а позицию повредило», — рассказывается в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что эксперименты с созданием дронов-камикадзе продолжаются.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что спецоперация на Украине поможет сравнить российское и западное оружие. Одним из условий завершения СВО, подчеркнул президент России Владимир Путин, является прекращение западных поставок оружия на Украину.

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Российские военные превратили танк ВСУ в мощнейший дрон-камикадзе и отправили на украинские позиции у Марьинки. Об этом сообщили российские военкоры. «В районе Марьинки под Донецком наши бойцы затрофеили танк, набили 6 тоннами тротила и другими характерными „подарками“, а затем отправили его обратно на украинские позиции на автопилоте. Танк немного не доехал до врага, подорвавшись на мине, а детонация произошла после выстрела РПГ (ручной противотанковый гранатомет — прим. URA.RU). Рядом все заметно разминировало, а позицию повредило», — рассказывается в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что эксперименты с созданием дронов-камикадзе продолжаются. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что спецоперация на Украине поможет сравнить российское и западное оружие. Одним из условий завершения СВО, подчеркнул президент России Владимир Путин, является прекращение западных поставок оружия на Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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