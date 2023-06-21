Появились новые кадры взорванных «Северных потоков». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв на "Северном потоке"., северный поток, взрыв
Один из «Северных потоков» поврежден куда меньше, чем второй Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

В интернете появились новые кадры поврежденных трубопроводов «Северные потоки». Кадры опубликовал телеканал RTL.

На видео можно заметить, что «Северный поток-2» поврежден чуть меньше, чем первый. На «Северном потоке-1» не видно следов массивных разрушений. Труба на трубопроводе вполне аккуратно переломана в одном месте.

Повреждение «Северных потоков» произошло 26 сентября 2022 года. Позже Германия, Дания и Швеция допустили, что случившееся было диверсией. Также Генпрокуратура России завела уголовное дело о международном теракте.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В интернете появились новые кадры поврежденных трубопроводов «Северные потоки». Кадры опубликовал телеканал RTL. На видео можно заметить, что «Северный поток-2» поврежден чуть меньше, чем первый. На «Северном потоке-1» не видно следов массивных разрушений. Труба на трубопроводе вполне аккуратно переломана в одном месте. Повреждение «Северных потоков» произошло 26 сентября 2022 года. Позже Германия, Дания и Швеция допустили, что случившееся было диверсией. Также Генпрокуратура России завела уголовное дело о международном теракте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...