Один из «Северных потоков» поврежден куда меньше, чем второй
новость из сюжетаПовреждения «Северных потоков»
В интернете появились новые кадры поврежденных трубопроводов «Северные потоки». Кадры опубликовал телеканал RTL.
На видео можно заметить, что «Северный поток-2» поврежден чуть меньше, чем первый. На «Северном потоке-1» не видно следов массивных разрушений. Труба на трубопроводе вполне аккуратно переломана в одном месте.
Повреждение «Северных потоков» произошло 26 сентября 2022 года. Позже Германия, Дания и Швеция допустили, что случившееся было диверсией. Также Генпрокуратура России завела уголовное дело о международном теракте.
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