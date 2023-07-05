Агент Украины задержан на Сахалине. Видео

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День пограничника. Курган, фсб
ФСБ России задержала украинского агента на Сахалине Фото:

На Сахалине был задержан пособник киевской власти, он планировал провести теракты на энергетическом объекте и военкомате. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«В городе Южно-Сахалинске предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате. <…> Задержан причастный к противоправной деятельности гражданин России, 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского неонацизма», — передает РИА Новости заявление ЦОС ФСБ.

После задержания, в доме пособника Украины пришли обыски. У него были найдены инструкции и компоненты по изготовлению самодельных взрывных и зажигательных устройств. Также сотрудники ФСБ России обнаружили у него большое количество террористического и экстремистского контента. Во время допроса украинский агент рассказал, что после теракта должен был отправить фото Службе безопасности Украины (СБУ).

Против задержанного были возбуждены сразу два уголовных дела. Первое — приготовление к теракту, второе — государственная измена. Мужчина заключен под стражу.

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На Сахалине был задержан пособник киевской власти, он планировал провести теракты на энергетическом объекте и военкомате. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России. «В городе Южно-Сахалинске предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате. <…> Задержан причастный к противоправной деятельности гражданин России, 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского неонацизма», — передает РИА Новости заявление ЦОС ФСБ. После задержания, в доме пособника Украины пришли обыски. У него были найдены инструкции и компоненты по изготовлению самодельных взрывных и зажигательных устройств. Также сотрудники ФСБ России обнаружили у него большое количество террористического и экстремистского контента. Во время допроса украинский агент рассказал, что после теракта должен был отправить фото Службе безопасности Украины (СБУ). Против задержанного были возбуждены сразу два уголовных дела. Первое — приготовление к теракту, второе — государственная измена. Мужчина заключен под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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