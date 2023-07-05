На Сахалине был задержан пособник киевской власти, он планировал провести теракты на энергетическом объекте и военкомате. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.
«В городе Южно-Сахалинске предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате. <…> Задержан причастный к противоправной деятельности гражданин России, 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского неонацизма», — передает РИА Новости заявление ЦОС ФСБ.
После задержания, в доме пособника Украины пришли обыски. У него были найдены инструкции и компоненты по изготовлению самодельных взрывных и зажигательных устройств. Также сотрудники ФСБ России обнаружили у него большое количество террористического и экстремистского контента. Во время допроса украинский агент рассказал, что после теракта должен был отправить фото Службе безопасности Украины (СБУ).
Против задержанного были возбуждены сразу два уголовных дела. Первое — приготовление к теракту, второе — государственная измена. Мужчина заключен под стражу.
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