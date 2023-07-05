Украинский террорист устроил перестрелку в суде Киева. Видео

05 июля 2023 в 20:04 Размер текста - 17 +

Обвиняемый в теракте от 2015 года житель Украины устроил перестрелку в здании суда Фото: Сергей Русанов © URA.RU Обвиняемый в теракте в 2015 году гражданин Украины Гуменюк устроил вооруженное нападение в здании суда. Об этом сообщает Страна.UA. Взрыв произошел в Шевченковском районном суде Киева. «Взорвал в конвойном помещении три гранаты. Выхватил пистолет и взял конвоира в заложники», — пишет украинское СМИ. В ходе теракта, который он устроил в 2015 году под Радой, четыре солдата Нацгвардии погибли и около 140 человек оказались ранены.

Обвиняемый в теракте в 2015 году гражданин Украины Гуменюк устроил вооруженное нападение в здании суда. Об этом сообщает Страна.UA. Взрыв произошел в Шевченковском районном суде Киева. «Взорвал в конвойном помещении три гранаты. Выхватил пистолет и взял конвоира в заложники», — пишет украинское СМИ. В ходе теракта, который он устроил в 2015 году под Радой, четыре солдата Нацгвардии погибли и около 140 человек оказались ранены.