Украинский террорист устроил перестрелку в суде Киева. Видео

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Обвиняемый в теракте от 2015 года житель Украины устроил перестрелку в здании суда Фото:

Обвиняемый в теракте в 2015 году гражданин Украины Гуменюк устроил вооруженное нападение в здании суда. Об этом сообщает Страна.UA. Взрыв произошел в Шевченковском районном суде Киева.

«Взорвал в конвойном помещении три гранаты. Выхватил пистолет и взял конвоира в заложники», — пишет украинское СМИ. В ходе теракта, который он устроил в 2015 году под Радой, четыре солдата Нацгвардии погибли и около 140 человек оказались ранены.

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Обвиняемый в теракте в 2015 году гражданин Украины Гуменюк устроил вооруженное нападение в здании суда. Об этом сообщает Страна.UA. Взрыв произошел в Шевченковском районном суде Киева. «Взорвал в конвойном помещении три гранаты. Выхватил пистолет и взял конвоира в заложники», — пишет украинское СМИ. В ходе теракта, который он устроил в 2015 году под Радой, четыре солдата Нацгвардии погибли и около 140 человек оказались ранены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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