Обвиняемый в теракте от 2015 года житель Украины устроил перестрелку в здании суда
Обвиняемый в теракте в 2015 году гражданин Украины Гуменюк устроил вооруженное нападение в здании суда. Об этом сообщает Страна.UA. Взрыв произошел в Шевченковском районном суде Киева.
«Взорвал в конвойном помещении три гранаты. Выхватил пистолет и взял конвоира в заложники», — пишет украинское СМИ. В ходе теракта, который он устроил в 2015 году под Радой, четыре солдата Нацгвардии погибли и около 140 человек оказались ранены.
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