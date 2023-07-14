NI: Африка удивила Запад своим решением по спецоперации

15 июля 2023 в 06:45 Размер текста - 17 +

Африка поразила Запад нейтралитетом по Украине и поддержкой многополярного мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представители стран Африки поразили США своим отношением к конфликту между Украиной и Россией. Удивление вызвало решение континента избрать нейтральную позицию. «Реакция Африки на конфликт на Украине удивила США. Ни одна страна в Африке не присоединилась к санкциям США против России, и доминирующей позицией континента был нейтралитет», — указывает обозреватель National Interest Тед Снайдер. Автор материала заявил, что США рассчитывали на полную поддержку стран Африки против России. «Это новая мощная позиция, заключающаяся в том, что вам не нужно выбирать сторону в мире, где вы можете сотрудничать со многими полюсами. В мире, где вам не нужно следовать за Соединенными Штатами или выбирать между блоками в новой холодной войне», — подчеркивает Снайдер. Ранее читатели британской газеты Daily Mail заявили, что Россию поддерживает порядка половины государств мира. Среди союзников РФ оказалась и Южная Африка, которая запретила продажу оружия Польше, чтобы защитить интересы России. Член парламента от главной оппозиционной партии Республики Конго Джереми Лиссуба подчеркнул, что Россия победила США в борьбе за поддержку развивающихся стран Африки и Азии.

Представители стран Африки поразили США своим отношением к конфликту между Украиной и Россией. Удивление вызвало решение континента избрать нейтральную позицию. «Реакция Африки на конфликт на Украине удивила США. Ни одна страна в Африке не присоединилась к санкциям США против России, и доминирующей позицией континента был нейтралитет», — указывает обозреватель National Interest Тед Снайдер. Автор материала заявил, что США рассчитывали на полную поддержку стран Африки против России. «Это новая мощная позиция, заключающаяся в том, что вам не нужно выбирать сторону в мире, где вы можете сотрудничать со многими полюсами. В мире, где вам не нужно следовать за Соединенными Штатами или выбирать между блоками в новой холодной войне», — подчеркивает Снайдер. Ранее читатели британской газеты Daily Mail заявили, что Россию поддерживает порядка половины государств мира. Среди союзников РФ оказалась и Южная Африка, которая запретила продажу оружия Польше, чтобы защитить интересы России. Член парламента от главной оппозиционной партии Республики Конго Джереми Лиссуба подчеркнул, что Россия победила США в борьбе за поддержку развивающихся стран Африки и Азии.