14 июля 2023

NI: Африка удивила Запад своим решением по спецоперации

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, переговоры, круглый стол, лидеры африки
Африка поразила Запад нейтралитетом по Украине и поддержкой многополярного мира Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Представители стран Африки поразили США своим отношением к конфликту между Украиной и Россией. Удивление вызвало решение континента избрать нейтральную позицию.

«Реакция Африки на конфликт на Украине удивила США. Ни одна страна в Африке не присоединилась к санкциям США против России, и доминирующей позицией континента был нейтралитет», — указывает обозреватель National Interest Тед Снайдер. Автор материала заявил, что США рассчитывали на полную поддержку стран Африки против России.

«Это новая мощная позиция, заключающаяся в том, что вам не нужно выбирать сторону в мире, где вы можете сотрудничать со многими полюсами. В мире, где вам не нужно следовать за Соединенными Штатами или выбирать между блоками в новой холодной войне», — подчеркивает Снайдер.

Ранее читатели британской газеты Daily Mail заявили, что Россию поддерживает порядка половины государств мира. Среди союзников РФ оказалась и Южная Африка, которая запретила продажу оружия Польше, чтобы защитить интересы России. Член парламента от главной оппозиционной партии Республики Конго Джереми Лиссуба подчеркнул, что Россия победила США в борьбе за поддержку развивающихся стран Африки и Азии.

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Представители стран Африки поразили США своим отношением к конфликту между Украиной и Россией. Удивление вызвало решение континента избрать нейтральную позицию. «Реакция Африки на конфликт на Украине удивила США. Ни одна страна в Африке не присоединилась к санкциям США против России, и доминирующей позицией континента был нейтралитет», — указывает обозреватель National Interest Тед Снайдер. Автор материала заявил, что США рассчитывали на полную поддержку стран Африки против России. «Это новая мощная позиция, заключающаяся в том, что вам не нужно выбирать сторону в мире, где вы можете сотрудничать со многими полюсами. В мире, где вам не нужно следовать за Соединенными Штатами или выбирать между блоками в новой холодной войне», — подчеркивает Снайдер. Ранее читатели британской газеты Daily Mail заявили, что Россию поддерживает порядка половины государств мира. Среди союзников РФ оказалась и Южная Африка, которая запретила продажу оружия Польше, чтобы защитить интересы России. Член парламента от главной оппозиционной партии Республики Конго Джереми Лиссуба подчеркнул, что Россия победила США в борьбе за поддержку развивающихся стран Африки и Азии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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