Bloomberg: цены на пшеницу взлетели после заявления США о минировании украинских портов

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Дубровский и пшеница Челябинск, пшеница, урожай
Сообщения США подхлестнули рост цен на пшеницу, пишет Bloomberg Фото:
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После предупреждения США о заминировании украинских зерновых портов, цены на пшеницу снова сильно выросли, достигнув прироста в 13%. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Цены на пшеницу снова подскочили, доведя свой трехдневный прирост до 13% после того, как США предупредили о минировании украинских зерновых портов», — говорится в материале агентства. Там добавили, что, по данным разведки, предупреждение США якобы пришло после заявления России о том, что корабли, заходящие в эти порты, будут рассматриваться как военные.

Ранее стало известно, что цены на пшеницу в США выросли более чем на 8,2% после заявления Минобороны России о том, что корабли, направляющиеся в украинские порты, будут рассматриваться как перевозчики военных грузов. Ранее Россия прекратила свое участие в зерновой сделке, ссылаясь на защиту своих интересов. Фьючерсы на пшеницу с поставкой в сентябре выросли на 4,24% до 6,89 доллара за бушель по данным торгов на Чикагской товарной бирже, передает «Ридус».

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После предупреждения США о заминировании украинских зерновых портов, цены на пшеницу снова сильно выросли, достигнув прироста в 13%. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Цены на пшеницу снова подскочили, доведя свой трехдневный прирост до 13% после того, как США предупредили о минировании украинских зерновых портов», — говорится в материале агентства. Там добавили, что, по данным разведки, предупреждение США якобы пришло после заявления России о том, что корабли, заходящие в эти порты, будут рассматриваться как военные. Ранее стало известно, что цены на пшеницу в США выросли более чем на 8,2% после заявления Минобороны России о том, что корабли, направляющиеся в украинские порты, будут рассматриваться как перевозчики военных грузов. Ранее Россия прекратила свое участие в зерновой сделке, ссылаясь на защиту своих интересов. Фьючерсы на пшеницу с поставкой в сентябре выросли на 4,24% до 6,89 доллара за бушель по данным торгов на Чикагской товарной бирже, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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