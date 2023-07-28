Mash сообщил о пяти пострадавших после взрыва в Таганроге

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Скорая помощь. Москва , скорая помошь
Число пострадавших может увеличиться Фото:

Как минимум пять человек пострадали в результате взрыва в центре Таганроге. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Как минимум пять человек пострадали в результате взыва в центре Таганроге — в районе Банковской площади. Сейчас на месте разбирают завалы, число раненых может увеличиться», — говорится в сообщении. URA.RU направило запрос в ГУ МЧС.

Обновлено в 18.40: при взрыве в кафе в Таганроге пострадали шесть человек. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

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Как минимум пять человек пострадали в результате взрыва в центре Таганроге. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Как минимум пять человек пострадали в результате взыва в центре Таганроге — в районе Банковской площади. Сейчас на месте разбирают завалы, число раненых может увеличиться», — говорится в сообщении. URA.RU направило запрос в ГУ МЧС. Обновлено в 18.40: при взрыве в кафе в Таганроге пострадали шесть человек. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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