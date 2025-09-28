Генсек НАТО предположил, как закончится конфликт на Украине

Рютте: конфликт на Украине, скорее всего, окончится переговорами
Рютте призвал усилить давление на Россию, чтобы вернуть ее к переговорному процессу
Рютте призвал усилить давление на Россию, чтобы вернуть ее к переговорному процессу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине, вероятнее всего, завершится переговорами. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. 

«В случае с Украиной [конфликт], скорее всего, завершится переговорами, но Зеленский должен знать, что его страна защищена после любого мирного соглашения или прекращения огня», — заявил Рютте во время выступления в Военной академии США в Вест-Пойнте. Его слова опубликованы на официальном сайте альянса.

Глава НАТО отметил, что большинство военных конфликтов заканчиваются переговорами, и ситуация на Украине не станет исключением. По его словам, Киев должен быть уверен в безопасности после любого мирного соглашения или прекращения огня. Рютте также добавил, что усиление давления на Россию — «единственный способ» вернуть ее к переговорам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Москва «сохраняет открытость к переговорному процессу». По его словам, президент РФ Владимир Путин «делает многое» для урегулирования конфликта политико-дипломатическим путем. 

