В Госдуме раскрыли, запретят ли россиянам пользоваться iPhone

Александр Хинштейн опроверг информацию о запрете для россиян пользоваться iPhone
Россиянам не запретят пользоваться iPhone. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«Вопрос о запрете использования гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит», — заявил Хинштейн. Свое заявление он опубликовал
Депутат отметил необходимость проверки защищенности iPhone и iPad. По его словам, безопасность хранения личных данных на зарубежном ресурсе Apple нельзя гарантировать.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор проверит защищенность iPhone и iPad. Росавиация запретила сотрудникам использовать iPhone в служебных целях, передает газета «Взгляд».
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