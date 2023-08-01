01 августа 2023

В Госдуме раскрыли, запретят ли россиянам пользоваться iPhone

Депутат Госдумы Хинштейн: вопрос о запрете iPhone для рядовых россиян не стоит
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Хинштейн опроверг информацию о запрете для россиян пользоваться iPhone Фото:

Россиянам не запретят пользоваться iPhone. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Вопрос о запрете использования гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит», — заявил Хинштейн. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале.

Депутат отметил необходимость проверки защищенности iPhone и iPad. По его словам, безопасность хранения личных данных на зарубежном ресурсе Apple нельзя гарантировать.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор проверит защищенность iPhone и iPad. Росавиация запретила сотрудникам использовать iPhone в служебных целях, передает газета «Взгляд».

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Россиянам не запретят пользоваться iPhone. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Вопрос о запрете использования гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит», — заявил Хинштейн. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. Депутат отметил необходимость проверки защищенности iPhone и iPad. По его словам, безопасность хранения личных данных на зарубежном ресурсе Apple нельзя гарантировать. Ранее стало известно, что Роскомнадзор проверит защищенность iPhone и iPad. Росавиация запретила сотрудникам использовать iPhone в служебных целях, передает газета «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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