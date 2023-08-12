Врачи заявили о риске бесплодия из-за популярного способа похудеть

Британские врачи: прерывистое голодание влечет за собой бесплодие
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Клипарт. Магнитогорск, узи, беременность
Голодание может снизить шансы на беременность Фото:

Слишком долгое или слишком частое голодание может привести к гормональной недостаточности и сбою менструального цикла. Без менструации женщины не могут овулировать, что снижает их шансы забеременеть, отмечают британские врачи.

«Слишком долгое или слишком частое голодание может нарушить выработку двух гормонов: лютеинизирующего гормона (ЛГ) и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ). ЛГ и ФСГ регулируют менструальный цикл, подготавливая организм к овуляции, при которой яичник выпускает зрелую яйцеклетку», — пишет «Ридус» со ссылкой на британских врачей. Без этих гормонов менструации становятся нерегулярными, и женщины не могут овулировать, что существенно снижает их шансы на беременность.

Прерывистое голодание предполагает, что прием пищи происходит в определенное время. Основа такого метода похудения заключается в переключении между днями голодания и днями обычного приема пищи. При подобной схеме питания организм долго не получает питательные вещества.

Ранее нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова дала советы, как похудеть без стресса. Человек должен создать дефицит калорий с учетом индивидуальных параметров веса, роста и возраста. Но важно снижать калории в допустимых размерах, чтобы организм не испытывал стресс.

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Слишком долгое или слишком частое голодание может привести к гормональной недостаточности и сбою менструального цикла. Без менструации женщины не могут овулировать, что снижает их шансы забеременеть, отмечают британские врачи. «Слишком долгое или слишком частое голодание может нарушить выработку двух гормонов: лютеинизирующего гормона (ЛГ) и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ). ЛГ и ФСГ регулируют менструальный цикл, подготавливая организм к овуляции, при которой яичник выпускает зрелую яйцеклетку», — пишет «Ридус» со ссылкой на британских врачей. Без этих гормонов менструации становятся нерегулярными, и женщины не могут овулировать, что существенно снижает их шансы на беременность. Прерывистое голодание предполагает, что прием пищи происходит в определенное время. Основа такого метода похудения заключается в переключении между днями голодания и днями обычного приема пищи. При подобной схеме питания организм долго не получает питательные вещества. Ранее нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова дала советы, как похудеть без стресса. Человек должен создать дефицит калорий с учетом индивидуальных параметров веса, роста и возраста. Но важно снижать калории в допустимых размерах, чтобы организм не испытывал стресс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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