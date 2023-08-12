Врачи заявили о риске бесплодия из-за популярного способа похудеть

Британские врачи: прерывистое голодание влечет за собой бесплодие

12 августа 2023 в 22:44 Размер текста - 17 +

Голодание может снизить шансы на беременность Фото: Илья Московец © URA.RU Слишком долгое или слишком частое голодание может привести к гормональной недостаточности и сбою менструального цикла. Без менструации женщины не могут овулировать, что снижает их шансы забеременеть, отмечают британские врачи. «Слишком долгое или слишком частое голодание может нарушить выработку двух гормонов: лютеинизирующего гормона (ЛГ) и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ). ЛГ и ФСГ регулируют менструальный цикл, подготавливая организм к овуляции, при которой яичник выпускает зрелую яйцеклетку», — пишет «Ридус» со ссылкой на британских врачей. Без этих гормонов менструации становятся нерегулярными, и женщины не могут овулировать, что существенно снижает их шансы на беременность. Прерывистое голодание предполагает, что прием пищи происходит в определенное время. Основа такого метода похудения заключается в переключении между днями голодания и днями обычного приема пищи. При подобной схеме питания организм долго не получает питательные вещества. Ранее нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова дала советы, как похудеть без стресса. Человек должен создать дефицит калорий с учетом индивидуальных параметров веса, роста и возраста. Но важно снижать калории в допустимых размерах, чтобы организм не испытывал стресс. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Слишком долгое или слишком частое голодание может привести к гормональной недостаточности и сбою менструального цикла. Без менструации женщины не могут овулировать, что снижает их шансы забеременеть, отмечают британские врачи. «Слишком долгое или слишком частое голодание может нарушить выработку двух гормонов: лютеинизирующего гормона (ЛГ) и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ). ЛГ и ФСГ регулируют менструальный цикл, подготавливая организм к овуляции, при которой яичник выпускает зрелую яйцеклетку», — пишет «Ридус» со ссылкой на британских врачей. Без этих гормонов менструации становятся нерегулярными, и женщины не могут овулировать, что существенно снижает их шансы на беременность. Прерывистое голодание предполагает, что прием пищи происходит в определенное время. Основа такого метода похудения заключается в переключении между днями голодания и днями обычного приема пищи. При подобной схеме питания организм долго не получает питательные вещества. Ранее нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова дала советы, как похудеть без стресса. Человек должен создать дефицит калорий с учетом индивидуальных параметров веса, роста и возраста. Но важно снижать калории в допустимых размерах, чтобы организм не испытывал стресс.