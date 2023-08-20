В Анапе хулиганы «переименовали» село. Фото

Вандалы «переименовали» село Сукко на Кубани в ругательство
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Митинг-концерт Своих не бросаем. Челябинск, полиция
По факту происшествия проводится проверка Фото:

В Анапе злоумышленники переставили выложенные буквы в названии своего села Сукко на склоне горы. Теперь оно носит нецензурный характер.

«В селе Сукко, на склоне горы, неустановленное лицо переставило выложенные буквы в надписи с названием населенного пункта», — сообщает отдел МВД по Анапе в своем telegram-канале. В результате на месте названия села появилось ругательство с восклицательным знаком

Проводится проверка по факту происшествия. Изначально об инциденте сообщили очевидцы.

Злоумышленники превратили название села в ругательство
Злоумышленники превратили название села в ругательство
Фото:

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В Анапе злоумышленники переставили выложенные буквы в названии своего села Сукко на склоне горы. Теперь оно носит нецензурный характер. «В селе Сукко, на склоне горы, неустановленное лицо переставило выложенные буквы в надписи с названием населенного пункта», — сообщает отдел МВД по Анапе в своем telegram-канале. В результате на месте названия села появилось ругательство с восклицательным знаком Проводится проверка по факту происшествия. Изначально об инциденте сообщили очевидцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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