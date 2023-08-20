Вандалы «переименовали» село Сукко на Кубани в ругательство

По факту происшествия проводится проверка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Анапе злоумышленники переставили выложенные буквы в названии своего села Сукко на склоне горы. Теперь оно носит нецензурный характер.

«В селе Сукко, на склоне горы, неустановленное лицо переставило выложенные буквы в надписи с названием населенного пункта», — сообщает отдел МВД по Анапе в своем telegram-канале. В результате на месте названия села появилось ругательство с восклицательным знаком

Проводится проверка по факту происшествия. Изначально об инциденте сообщили очевидцы.