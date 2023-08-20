В Анапе злоумышленники переставили выложенные буквы в названии своего села Сукко на склоне горы. Теперь оно носит нецензурный характер.
«В селе Сукко, на склоне горы, неустановленное лицо переставило выложенные буквы в надписи с названием населенного пункта», — сообщает отдел МВД по Анапе в своем telegram-канале. В результате на месте названия села появилось ругательство с восклицательным знаком
Проводится проверка по факту происшествия. Изначально об инциденте сообщили очевидцы.
Злоумышленники превратили название села в ругательство
Фото: telegram-канал МВД по Анапе, https://t.me/OMVD_Anapa_news/3902
В Анапе злоумышленники переставили выложенные буквы в названии своего села Сукко на склоне горы. Теперь оно носит нецензурный характер. «В селе Сукко, на склоне горы, неустановленное лицо переставило выложенные буквы в надписи с названием населенного пункта», — сообщает отдел МВД по Анапе в своем telegram-канале. В результате на месте названия села появилось ругательство с восклицательным знаком Проводится проверка по факту происшествия. Изначально об инциденте сообщили очевидцы.