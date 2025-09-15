В Минске ответили на закрытие КПП с Польшей

Глава ГТК Беларуси: Минск готов возобновить работу на любом КПП
Орловский отметил, что от закрытия границы больше всего пострадают обычные люди
Орловский отметил, что от закрытия границы больше всего пострадают обычные люди

Белорусская сторона полностью готова возобновить работу в любом пункте пропуска, если такое решение будет принято соседними странами. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский.

«Если на то добрая воля наших соседей — мы готовы. У нас и личный состав есть, и все осталось на местах. Какой бы пункт пропуска ни был открыт, мы готовы буквально в (считанные) часы занять рабочее место и осуществлять пропуск и контроль», — сказал Орловский, комментируя ситуацию, сложившуюся в связи с закрытием польской стороной всех пунктов пропуска на границе с Беларусью. Его слова передает агентство «Белта».

По словам Орловского, закрытие пунктов пропуска на белорусско-польской границе не является беспрецедентным случаем. Подобные меры польская сторона принимала и ранее, однако в ночь на 12 сентября граница была полностью перекрыта для перемещения людей и грузов. Орловский отметил, что временное закрытие границы не окажет существенного влияния на общий грузопоток между странами. Больше всего пострадают обычные люди.

Орловский также констатировал, что в последние годы между белорусскими и польскими таможенными службами отсутствует полноценное взаимодействие. Аналогичная ситуация наблюдается и с Литвой, и с Латвией. На сегодняшний день контакты ограничиваются лишь техническими вопросами, возникающими непосредственно в пунктах пропуска.

