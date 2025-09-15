В Минске ответили на закрытие КПП с Польшей

Белорусская сторона полностью готова возобновить работу в любом пункте пропуска, если такое решение будет принято соседними странами. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский.
«Если на то добрая воля наших соседей — мы готовы. У нас и личный состав есть, и все осталось на местах. Какой бы пункт пропуска ни был открыт, мы готовы буквально в (считанные) часы занять рабочее место и осуществлять пропуск и контроль», — сказал Орловский, комментируя ситуацию, сложившуюся в связи с закрытием польской стороной всех пунктов пропуска на границе с Беларусью. Его слова передает агентство «Белта».
По словам Орловского, закрытие пунктов пропуска на белорусско-польской границе не является беспрецедентным случаем. Подобные меры польская сторона принимала и ранее, однако в ночь на 12 сентября граница была полностью перекрыта для перемещения людей и грузов. Орловский отметил, что временное закрытие границы не окажет существенного влияния на общий грузопоток между странами. Больше всего пострадают обычные люди.
Орловский также констатировал, что в последние годы между белорусскими и польскими таможенными службами отсутствует полноценное взаимодействие. Аналогичная ситуация наблюдается и с Литвой, и с Латвией. На сегодняшний день контакты ограничиваются лишь техническими вопросами, возникающими непосредственно в пунктах пропуска.
