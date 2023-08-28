Медведев: Россия обеспечивает себя необходимым оружием самостоятельно

28 августа 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил, что конвейеры ВПК РФ работают в три смены Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия обеспечивает себя самостоятельно всеми видами оружия в количестве, превышающем нынешние потребности в армии. Об этом сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, военно-промышленные комплекс (ВПК) будет производить столько техники, сколько необходимо для эффективной защиты страны. «Мы же себя обеспечиваем всеми видами вооружений сами. Причем сегодня уже в количестве, превышающем текущие потребности Вооруженных сил. Именно так сейчас действует наш ВПК», — заявил Медведев в telegram-канале. По словам политика, киевский режим постоянно пытается узнать количество российского оружия, в логике его существования, потому что он существует сейчас за счет «хозяев». Медведев заявил, что ВПК производит столько вооружения, сколько необходимо для эффективной защиты государства. По его словам, конвейеры работают в три смены. Ранее зампред Совбеза РФ сообщил, что российские силы научились эффективно противодействовать технике Запада, поэтому все попытки контрнаступления ВСУ остаются без результата. Он отметил, что российские военные «очень успешно сжигают» западную технику, поставленную на Украину, передает RT.

Россия обеспечивает себя самостоятельно всеми видами оружия в количестве, превышающем нынешние потребности в армии. Об этом сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, военно-промышленные комплекс (ВПК) будет производить столько техники, сколько необходимо для эффективной защиты страны. «Мы же себя обеспечиваем всеми видами вооружений сами. Причем сегодня уже в количестве, превышающем текущие потребности Вооруженных сил. Именно так сейчас действует наш ВПК», — заявил Медведев в telegram-канале. По словам политика, киевский режим постоянно пытается узнать количество российского оружия, в логике его существования, потому что он существует сейчас за счет «хозяев». Медведев заявил, что ВПК производит столько вооружения, сколько необходимо для эффективной защиты государства. По его словам, конвейеры работают в три смены. Ранее зампред Совбеза РФ сообщил, что российские силы научились эффективно противодействовать технике Запада, поэтому все попытки контрнаступления ВСУ остаются без результата. Он отметил, что российские военные «очень успешно сжигают» западную технику, поставленную на Украину, передает RT.