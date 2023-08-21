Медведев: любой день для Европы может стать последним

21 августа 2023 в 22:18 Размер текста - 17 +

Западу не нужно заигрываться в самолетики в своей песочнице, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине «Любой хороший день» может стать последним для Украины и Европы. Таким образом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на комментарий главы МИД ФРГ Анналены Бербок относительно передачи Украине истребителей F-16. «Как бы один из следующих подобных „хороших дней“ для Европы не стал ее последним днем…», — написал Медведев в своем telegram-канале. Этими словами зампред Совбеза отреагировал на сообщение Бербок о том, что для Украины и Европы настал хороший день в связи с принятием решения о передаче ВСУ истребителей F-16. Медведев посоветовал Западу не заигрываться в самолетики в «своей песочнице». Ранее стало известно, что Дания передаст Украине 19 истребителей F-16. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский также сообщил о соглашении с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о поставке 42 американских истребителей.

«Любой хороший день» может стать последним для Украины и Европы. Таким образом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на комментарий главы МИД ФРГ Анналены Бербок относительно передачи Украине истребителей F-16. «Как бы один из следующих подобных „хороших дней“ для Европы не стал ее последним днем…», — написал Медведев в своем telegram-канале. Этими словами зампред Совбеза отреагировал на сообщение Бербок о том, что для Украины и Европы настал хороший день в связи с принятием решения о передаче ВСУ истребителей F-16. Медведев посоветовал Западу не заигрываться в самолетики в «своей песочнице». Ранее стало известно, что Дания передаст Украине 19 истребителей F-16. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский также сообщил о соглашении с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о поставке 42 американских истребителей.