Медведев: любой день для Европы может стать последним

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Западу не нужно заигрываться в самолетики в своей песочнице, заявил Дмитрий Медведев Фото:
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«Любой хороший день» может стать последним для Украины и Европы. Таким образом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на комментарий главы МИД ФРГ Анналены Бербок относительно передачи Украине истребителей F-16.

«Как бы один из следующих подобных „хороших дней“ для Европы не стал ее последним днем…», — написал Медведев в своем telegram-канале. Этими словами зампред Совбеза отреагировал на сообщение Бербок о том, что для Украины и Европы настал хороший день в связи с принятием решения о передаче ВСУ истребителей F-16. Медведев посоветовал Западу не заигрываться в самолетики в «своей песочнице».

Ранее стало известно, что Дания передаст Украине 19 истребителей F-16. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский также сообщил о соглашении с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о поставке 42 американских истребителей.

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«Любой хороший день» может стать последним для Украины и Европы. Таким образом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на комментарий главы МИД ФРГ Анналены Бербок относительно передачи Украине истребителей F-16. «Как бы один из следующих подобных „хороших дней“ для Европы не стал ее последним днем…», — написал Медведев в своем telegram-канале. Этими словами зампред Совбеза отреагировал на сообщение Бербок о том, что для Украины и Европы настал хороший день в связи с принятием решения о передаче ВСУ истребителей F-16. Медведев посоветовал Западу не заигрываться в самолетики в «своей песочнице». Ранее стало известно, что Дания передаст Украине 19 истребителей F-16. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский также сообщил о соглашении с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о поставке 42 американских истребителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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