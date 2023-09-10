В Госдуме потребовали разобраться со скачком цен на такси

Вице-спикер ГД Чернышов: нужно защитить граждан от роста цен на такси

11 сентября 2023 в 04:01 Размер текста - 17 +

Требования нового закона о такси трудновыполнимы для перевозчиков Фото: Георгий Бергал © URA.RU Из-за увеличения стоимости услуг такси правительство РФ просят отложить до 2025 года вступление в силу некоторых норм нового закона о такси. Соответсвующее письмо в кабмин направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. «В настоящее время задачей государства является в первую очередь защита граждан от роста цен на такси. В связи с указанным прошу вас поддержать инициативу об отсрочке вступления в силу части требований закона [Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ] до 2025 года» — передают текст обращения депутата «Известия». Чернышов считает, что некоторые нормы нового закона напрямую влияют на увеличение стоимости такси и при этом являются трудновыполнимыми для перевозчиков. Например, требование о покраске автомобиля создают серьезные барьеры для самозанятых, работающих на личных машинах. На росте цен сказались и выросшие тарифы ОСАГО. Инициативу поддержали в Объединении самозанятых России, в котором числится свыше 70 тысяч перевозчиков. Региональным властям начали поступать жалобы по поводу норм нового закона от Объединения таксистов. Новый закон о такси начал действовать в России с 1 сентября. Теперь водители не могут работать имея непогашенную судимость. Им запрещено работать более 12 часов. На крыше машины необходимо установить фонарь оранжевого цвета и нанести шашечный пояс. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за увеличения стоимости услуг такси правительство РФ просят отложить до 2025 года вступление в силу некоторых норм нового закона о такси. Соответсвующее письмо в кабмин направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. «В настоящее время задачей государства является в первую очередь защита граждан от роста цен на такси. В связи с указанным прошу вас поддержать инициативу об отсрочке вступления в силу части требований закона [Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ] до 2025 года» — передают текст обращения депутата «Известия». Чернышов считает, что некоторые нормы нового закона напрямую влияют на увеличение стоимости такси и при этом являются трудновыполнимыми для перевозчиков. Например, требование о покраске автомобиля создают серьезные барьеры для самозанятых, работающих на личных машинах. На росте цен сказались и выросшие тарифы ОСАГО. Инициативу поддержали в Объединении самозанятых России, в котором числится свыше 70 тысяч перевозчиков. Региональным властям начали поступать жалобы по поводу норм нового закона от Объединения таксистов. Новый закон о такси начал действовать в России с 1 сентября. Теперь водители не могут работать имея непогашенную судимость. Им запрещено работать более 12 часов. На крыше машины необходимо установить фонарь оранжевого цвета и нанести шашечный пояс.