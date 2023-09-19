Путин прилетел в Ижевск 19 сентября 2023 в 20:47 Размер текста - 17 + В день оружейника Путин прилетел на родину автомата Калашникова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин прилетел в Ижевск. Об это сообщает telegram-канал RIA_Kremlinpool. Предполагается, что глава государства посетит новую площадку по производству беспилотников и другие оборонные предприятия города. Кроме того, Путин примет участие в торжественной программе по случаю дня оружейника. Ижевск выбран не случайно. Он является родиной главного стрелкового оружия СССР — автомата Калашникова. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин поздравит всех оружейников с праздником. Кроме того, президент в режиме ВКС обсудит вопросы, связанные с ВПК. Президент России Владимир Путин прилетел в Ижевск. Об это сообщает telegram-канал RIA_Kremlinpool. Предполагается, что глава государства посетит новую площадку по производству беспилотников и другие оборонные предприятия города. Кроме того, Путин примет участие в торжественной программе по случаю дня оружейника. Ижевск выбран не случайно. Он является родиной главного стрелкового оружия СССР — автомата Калашникова. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин поздравит всех оружейников с праздником. Кроме того, президент в режиме ВКС обсудит вопросы, связанные с ВПК. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям