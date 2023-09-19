Путин прилетел в Ижевск

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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Уганды Йовери Мусевени. Санкт-Петербург, путин владимир
В день оружейника Путин прилетел на родину автомата Калашникова Фото:

Президент России Владимир Путин прилетел в Ижевск. Об это сообщает telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Предполагается, что глава государства посетит новую площадку по производству беспилотников и другие оборонные предприятия города. Кроме того, Путин примет участие в торжественной программе по случаю дня оружейника.

Ижевск выбран не случайно. Он является родиной главного стрелкового оружия СССР — автомата Калашникова.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин поздравит всех оружейников с праздником. Кроме того, президент в режиме ВКС обсудит вопросы, связанные с ВПК.

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Президент России Владимир Путин прилетел в Ижевск. Об это сообщает telegram-канал RIA_Kremlinpool. Предполагается, что глава государства посетит новую площадку по производству беспилотников и другие оборонные предприятия города. Кроме того, Путин примет участие в торжественной программе по случаю дня оружейника. Ижевск выбран не случайно. Он является родиной главного стрелкового оружия СССР — автомата Калашникова. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин поздравит всех оружейников с праздником. Кроме того, президент в режиме ВКС обсудит вопросы, связанные с ВПК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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