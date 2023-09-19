В день оружейника Путин прилетел на родину автомата Калашникова
Президент России Владимир Путин прилетел в Ижевск. Об это сообщает telegram-канал RIA_Kremlinpool.
Предполагается, что глава государства посетит новую площадку по производству беспилотников и другие оборонные предприятия города. Кроме того, Путин примет участие в торжественной программе по случаю дня оружейника.
Ижевск выбран не случайно. Он является родиной главного стрелкового оружия СССР — автомата Калашникова.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин поздравит всех оружейников с праздником. Кроме того, президент в режиме ВКС обсудит вопросы, связанные с ВПК.
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