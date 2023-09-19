Путин назвал главную задачу ОПК России

Путин: ОПК России должен в полной мере работать для нужд СВО
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин поставил цели перед ОПК России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ОПК России должен обеспечить российских военных в зоне спецоперации всем необходимым. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии в Ижевске.

«Стратегической задачей сейчас является своевременное и в полном объеме обеспечение вооружением войск, участвующих в СВО. Потребности в вооружениях существенно увеличиваются в связи с проведением спецоперации и ростом численности вооруженных сил РФ», — заявил Владимир Путин, его слова передает сайт Кремля. Российский лидер также отметил, что еще не решены ряд вопросов, которые касаются госпрограммы вооружений на следующее десятилетие.

Владимир Путин прилетел в Ижевск 19 сентября. Там он посетил новую площадку по производству беспилотников, а также другие военные объекты. Город для визита выбран не случайно, ведь именно он считается родиной самого популярного в мире автомата Калашникова. К тому же 19 сентября в России отмечается День оружейника.

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ОПК России должен обеспечить российских военных в зоне спецоперации всем необходимым. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии в Ижевске. «Стратегической задачей сейчас является своевременное и в полном объеме обеспечение вооружением войск, участвующих в СВО. Потребности в вооружениях существенно увеличиваются в связи с проведением спецоперации и ростом численности вооруженных сил РФ», — заявил Владимир Путин, его слова передает сайт Кремля. Российский лидер также отметил, что еще не решены ряд вопросов, которые касаются госпрограммы вооружений на следующее десятилетие. Владимир Путин прилетел в Ижевск 19 сентября. Там он посетил новую площадку по производству беспилотников, а также другие военные объекты. Город для визита выбран не случайно, ведь именно он считается родиной самого популярного в мире автомата Калашникова. К тому же 19 сентября в России отмечается День оружейника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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