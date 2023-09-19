Путин назвал главную задачу ОПК России

ОПК России должен обеспечить российских военных в зоне спецоперации всем необходимым. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии в Ижевске.
«Стратегической задачей сейчас является своевременное и в полном объеме обеспечение вооружением войск, участвующих в СВО. Потребности в вооружениях существенно увеличиваются в связи с проведением спецоперации и ростом численности вооруженных сил РФ», — заявил Владимир Путин, его слова передает сайт Кремля. Российский лидер также отметил, что еще не решены ряд вопросов, которые касаются госпрограммы вооружений на следующее десятилетие.
ОПК России должен обеспечить российских военных в зоне спецоперации всем необходимым. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии в Ижевске. «Стратегической задачей сейчас является своевременное и в полном объеме обеспечение вооружением войск, участвующих в СВО. Потребности в вооружениях существенно увеличиваются в связи с проведением спецоперации и ростом численности вооруженных сил РФ», — заявил Владимир Путин, его слова передает сайт Кремля. Российский лидер также отметил, что еще не решены ряд вопросов, которые касаются госпрограммы вооружений на следующее десятилетие. Владимир Путин прилетел в Ижевск 19 сентября. Там он посетил новую площадку по производству беспилотников, а также другие военные объекты. Город для визита выбран не случайно, ведь именно он считается родиной самого популярного в мире автомата Калашникова. К тому же 19 сентября в России отмечается День оружейника.