Путин назвал главную задачу ОПК России

Путин: ОПК России должен в полной мере работать для нужд СВО

19 сентября 2023 в 22:17 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поставил цели перед ОПК России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ОПК России должен обеспечить российских военных в зоне спецоперации всем необходимым. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии в Ижевске. «Стратегической задачей сейчас является своевременное и в полном объеме обеспечение вооружением войск, участвующих в СВО. Потребности в вооружениях существенно увеличиваются в связи с проведением спецоперации и ростом численности вооруженных сил РФ», — заявил Владимир Путин, его слова передает сайт Кремля . Российский лидер также отметил, что еще не решены ряд вопросов, которые касаются госпрограммы вооружений на следующее десятилетие. Владимир Путин прилетел в Ижевск 19 сентября. Там он посетил новую площадку по производству беспилотников, а также другие военные объекты. Город для визита выбран не случайно, ведь именно он считается родиной самого популярного в мире автомата Калашникова. К тому же 19 сентября в России отмечается День оружейника.

ОПК России должен обеспечить российских военных в зоне спецоперации всем необходимым. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии в Ижевске. «Стратегической задачей сейчас является своевременное и в полном объеме обеспечение вооружением войск, участвующих в СВО. Потребности в вооружениях существенно увеличиваются в связи с проведением спецоперации и ростом численности вооруженных сил РФ», — заявил Владимир Путин, его слова передает сайт Кремля. Российский лидер также отметил, что еще не решены ряд вопросов, которые касаются госпрограммы вооружений на следующее десятилетие. Владимир Путин прилетел в Ижевск 19 сентября. Там он посетил новую площадку по производству беспилотников, а также другие военные объекты. Город для визита выбран не случайно, ведь именно он считается родиной самого популярного в мире автомата Калашникова. К тому же 19 сентября в России отмечается День оружейника.