Житель Алтайского края отравил воду для мобилизованных РФ

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Житель Барнаула отравил воду мобилизованным солдатам ради Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Алтайского края отравил воду, предназначенную для российских мобилизованных военнослужащих. Сделал он это с целью поддержки Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ по округу.

«Мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих. Весь процесс он снял на видео, которое направил представителям Украины», — приводит ТАСС слова пресс-службы. Отмечается, что задержанный проживает в Барнауле. Его обвиняют по двум статьям — покушение на теракт и государственную измену. Подозреваемый лично вышел на представителей Украины с целью их поддержки.

Россиян периодически задерживают за госизмену. Только за сентябрь было несколько подобных случаев. Например, житель Липецкой области переводил украинским силам деньги через интернет.

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Житель Алтайского края отравил воду, предназначенную для российских мобилизованных военнослужащих. Сделал он это с целью поддержки Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ по округу. «Мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих. Весь процесс он снял на видео, которое направил представителям Украины», — приводит ТАСС слова пресс-службы. Отмечается, что задержанный проживает в Барнауле. Его обвиняют по двум статьям — покушение на теракт и государственную измену. Подозреваемый лично вышел на представителей Украины с целью их поддержки. Россиян периодически задерживают за госизмену. Только за сентябрь было несколько подобных случаев. Например, житель Липецкой области переводил украинским силам деньги через интернет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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