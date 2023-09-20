Житель Алтайского края отравил воду для мобилизованных РФ

20 сентября 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

Житель Барнаула отравил воду мобилизованным солдатам ради Украины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Алтайского края отравил воду, предназначенную для российских мобилизованных военнослужащих. Сделал он это с целью поддержки Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ по округу. «Мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих. Весь процесс он снял на видео, которое направил представителям Украины», — приводит ТАСС слова пресс-службы. Отмечается, что задержанный проживает в Барнауле. Его обвиняют по двум статьям — покушение на теракт и государственную измену. Подозреваемый лично вышел на представителей Украины с целью их поддержки. Россиян периодически задерживают за госизмену. Только за сентябрь было несколько подобных случаев. Например, житель Липецкой области переводил украинским силам деньги через интернет.

Житель Алтайского края отравил воду, предназначенную для российских мобилизованных военнослужащих. Сделал он это с целью поддержки Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ по округу. «Мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих. Весь процесс он снял на видео, которое направил представителям Украины», — приводит ТАСС слова пресс-службы. Отмечается, что задержанный проживает в Барнауле. Его обвиняют по двум статьям — покушение на теракт и государственную измену. Подозреваемый лично вышел на представителей Украины с целью их поддержки. Россиян периодически задерживают за госизмену. Только за сентябрь было несколько подобных случаев. Например, житель Липецкой области переводил украинским силам деньги через интернет.