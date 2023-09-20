Житель Алтайского края отравил воду для мобилизованных РФ

Житель Алтайского края отравил воду, предназначенную для российских мобилизованных военнослужащих. Сделал он это с целью поддержки Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ по округу.
«Мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих. Весь процесс он снял на видео, которое направил представителям Украины», — приводит ТАСС слова пресс-службы. Отмечается, что задержанный проживает в Барнауле. Его обвиняют по двум статьям — покушение на теракт и государственную измену. Подозреваемый лично вышел на представителей Украины с целью их поддержки.
Россиян периодически задерживают за госизмену. Только за сентябрь было несколько подобных случаев. Например, житель Липецкой области переводил украинским силам деньги через интернет.
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