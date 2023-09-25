В РФ зафиксировали увеличение числа преступлений по «экономическим» статьям

Титов отметил увеличение уголовных дел против предпринимателей

26 сентября 2023 в 04:37 Размер текста - 17 +

Омбудсмен Титов заметил, что проверок предпринимателей стало меньше, зато уголовных дел по ним — больше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России проверять предпринимателей стали реже, но количество уголовных дел по «экономическим» статьям увеличилось. Такую закономерность выявил на основе изучения статистики от правоохранительных органов омбудсмен по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов. «В производстве за полугодие числилось 352 тысячи уголовных дел по „экономическим“ статьям УК, что на 15% больше в сравнении с первым полугодием 2022 года. Динамику „подстегнул“ рост числа вновь зарегистрированных дел, которых за полугодие накопилось 240,2 тысяч, что на 21% больше, чем годом ранее», — передает « Коммерсант » слова Титова. Омбудсмен уточнил, что по предпринимательской статье о мошенничестве в производстве было 287 тысяч дел (+22%), в том числе вновь зарегистрированных преступлений 152,2 тысяч (+30%). Титов заметил, как уголовные дела на бизнесменов продолжают накапливаться в 2023 году. Ранее омбудсмен по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил привязать размеры штрафов для малого и среднего бизнеса к размеру выручки компаний. Он добавил, что для снижения административного давления на бизнес необходимо установить определенную норму, а сами штрафы — дифференцировать.

В России проверять предпринимателей стали реже, но количество уголовных дел по «экономическим» статьям увеличилось. Такую закономерность выявил на основе изучения статистики от правоохранительных органов омбудсмен по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов. «В производстве за полугодие числилось 352 тысячи уголовных дел по „экономическим“ статьям УК, что на 15% больше в сравнении с первым полугодием 2022 года. Динамику „подстегнул“ рост числа вновь зарегистрированных дел, которых за полугодие накопилось 240,2 тысяч, что на 21% больше, чем годом ранее», — передает «Коммерсант» слова Титова. Омбудсмен уточнил, что по предпринимательской статье о мошенничестве в производстве было 287 тысяч дел (+22%), в том числе вновь зарегистрированных преступлений 152,2 тысяч (+30%). Титов заметил, как уголовные дела на бизнесменов продолжают накапливаться в 2023 году. Ранее омбудсмен по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил привязать размеры штрафов для малого и среднего бизнеса к размеру выручки компаний. Он добавил, что для снижения административного давления на бизнес необходимо установить определенную норму, а сами штрафы — дифференцировать.