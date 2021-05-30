Путина попросили изменить штрафы для бизнеса в России

Борис Титов предложил сделать штрафы соразмерными выручке компаний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России нужно привязать размеры штрафов для малого и среднего бизнеса к размеру выручки компаний. Об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов в рамках ежегодного доклада президенту страны Владимиру Путину.

«Для снижения административного давления предлагается установить норму. Саму шкалу штрафов предложено дифференцировать, поставив размер штрафа в зависимость от категории бизнеса по выручке — микро-, малые, средние предприятия», — цитирует ТАСС Титова. Он подчеркнул, что впервые совершенное в течение одного года правонарушение при отсутствии отягчающих обстоятельств будет караться не штрафом, а предупреждением.

Ранее Титов предлагал снять с самозанятых граждан ограничения на занятия определенными видами деятельности и разрешить им платить взносы в Фонд социального страхования. По его мнению, для самозанятых достаточно таких ограничений, как запрет на найм работников и максимальный размер дохода не выше 2,4 млн рублей в год, пишет RT.