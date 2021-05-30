30 мая 2021

Путина попросили изменить штрафы для бизнеса в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград» и член возглавляемой бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым «Партии роста», на встрече с партийцами. Челябинск, титов борис
Борис Титов предложил сделать штрафы соразмерными выручке компаний Фото:

В России нужно привязать размеры штрафов для малого и среднего бизнеса к размеру выручки компаний. Об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов в рамках ежегодного доклада президенту страны Владимиру Путину.

«Для снижения административного давления предлагается установить норму. Саму шкалу штрафов предложено дифференцировать, поставив размер штрафа в зависимость от категории бизнеса по выручке — микро-, малые, средние предприятия», — цитирует ТАСС Титова. Он подчеркнул, что впервые совершенное в течение одного года правонарушение при отсутствии отягчающих обстоятельств будет караться не штрафом, а предупреждением.

Ранее Титов предлагал снять с самозанятых граждан ограничения на занятия определенными видами деятельности и разрешить им платить взносы в Фонд социального страхования. По его мнению, для самозанятых достаточно таких ограничений, как запрет на найм работников и максимальный размер дохода не выше 2,4 млн рублей в год, пишет RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...