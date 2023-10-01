Беспилотник упал рядом с домом Маргариты Симоньян

01 октября 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

Ядерный ультиматум все безальтернативнее, заявила Маргарита Симоньян Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Рядом с домом российской журналистки, главреда RT Маргариты Симоньян упал беспилотник. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Сегодня ночью ударный беспилотник упал прямо напротив нашего родового дома в Адлере, где выросла и я сама, и моя мама, и до сих пор живет моя родня с маленькими детьми», — написала Симоньян. После происшествия она добавила, что ядерный ультиматум становится все безальтернативнее. О падении беспилотника в Краснодарском крае Минобороны РФ сообщало утром 1 октября. В связи с ЧП был закрыт аэропорт в Сочи.

Рядом с домом российской журналистки, главреда RT Маргариты Симоньян упал беспилотник. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Сегодня ночью ударный беспилотник упал прямо напротив нашего родового дома в Адлере, где выросла и я сама, и моя мама, и до сих пор живет моя родня с маленькими детьми», — написала Симоньян. После происшествия она добавила, что ядерный ультиматум становится все безальтернативнее. О падении беспилотника в Краснодарском крае Минобороны РФ сообщало утром 1 октября. В связи с ЧП был закрыт аэропорт в Сочи.