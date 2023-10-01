Беспилотник упал рядом с домом Маргариты Симоньян

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
Ядерный ультиматум все безальтернативнее, заявила Маргарита Симоньян Фото:
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Рядом с домом российской журналистки, главреда RT Маргариты Симоньян упал беспилотник. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«Сегодня ночью ударный беспилотник упал прямо напротив нашего родового дома в Адлере, где выросла и я сама, и моя мама, и до сих пор живет моя родня с маленькими детьми», — написала Симоньян. После происшествия она добавила, что ядерный ультиматум становится все безальтернативнее.

О падении беспилотника в Краснодарском крае Минобороны РФ сообщало утром 1 октября. В связи с ЧП был закрыт аэропорт в Сочи.

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Рядом с домом российской журналистки, главреда RT Маргариты Симоньян упал беспилотник. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Сегодня ночью ударный беспилотник упал прямо напротив нашего родового дома в Адлере, где выросла и я сама, и моя мама, и до сих пор живет моя родня с маленькими детьми», — написала Симоньян. После происшествия она добавила, что ядерный ультиматум становится все безальтернативнее. О падении беспилотника в Краснодарском крае Минобороны РФ сообщало утром 1 октября. В связи с ЧП был закрыт аэропорт в Сочи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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