МВД России не хватает 100 тысяч сотрудников

11 октября 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

Ирина Кальбфляйш сообщила, что в МВД низкий уровень заработной платы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Некомплект сотрудников полиции достиг 100 тысяч. Об этом заявила начальник финансово-экономического департамента МВД России Ирина Кальбфляйш. По ее словам, в основном не хватает полицейских строевых подразделений. «Некомплект у нас на сегодняшний день сотрудников из 700 тысяч — это 100 тысяч некомплект. И это в основном строевые подразделения», — сообщила Кальбфляйш на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции при рассмотрении проекта бюджета на 2024 год. По ее словам, в ведомстве уровень зарплаты низкий. Кальбфляйш подчеркнула, что в 2024 году плановая индексация зарплаты полицейских не планируется на законодательном уровне. По ее словам, это не помогает удовлетворить все денежные потребности МВД. Ранее министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что некомплект личного состава стал критическим. По его словам, в июле из органов внутренних дел уволились пять тысяч работников, передает телеканал 360.

Некомплект сотрудников полиции достиг 100 тысяч. Об этом заявила начальник финансово-экономического департамента МВД России Ирина Кальбфляйш. По ее словам, в основном не хватает полицейских строевых подразделений. «Некомплект у нас на сегодняшний день сотрудников из 700 тысяч — это 100 тысяч некомплект. И это в основном строевые подразделения», — сообщила Кальбфляйш на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции при рассмотрении проекта бюджета на 2024 год. По ее словам, в ведомстве уровень зарплаты низкий. Кальбфляйш подчеркнула, что в 2024 году плановая индексация зарплаты полицейских не планируется на законодательном уровне. По ее словам, это не помогает удовлетворить все денежные потребности МВД. Ранее министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что некомплект личного состава стал критическим. По его словам, в июле из органов внутренних дел уволились пять тысяч работников, передает телеканал 360.