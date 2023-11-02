02 ноября 2023

Техобслуживание у дилеров подорожало на 30-100% с начала прошлого года

© Служба новостей «URA.RU»
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Автосервис. СТО. Мегион, ремонт машины, сервис, сто, детали, механик, автослесарь
Услуга планового ТО автомобиля подорожала в 2 раза Фото:

За полтора года плановое техническое обслуживание автомобилей у официальных дилеров подорожало на 30-100%. Такой рост подтвердили в большинстве дилерских центров. Об этом сообщают представители отрасли.

«Услуга планового технического обслуживания автомобилей у официальных дилеров с начала прошлого года подорожала до двух раз. С начала прошлого года выросла стоимость запчастей и расходников. На это повлиял курс валют, так как вместе с ним поменялись и закупочные цены. И, конечно, усложнившаяся логистика при импорте запчастей. Рост цен на 30—100% подтвердили и в большинстве опрошенных дилерских центрах», — передает слова вице-президента РОАД Вячеслава Жигалова газета «Известия». Отмечается, что дальнейшие подорожания не исключены.

Ранее председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук предупредил россиян, что расходы на техническое обслуживание автомобиля и зимнюю резину вырастут на 20%. Также подорожают запчасти и страхование автомобилей. Это связано с пандемией коронавируса и курсом доллара.

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За полтора года плановое техническое обслуживание автомобилей у официальных дилеров подорожало на 30-100%. Такой рост подтвердили в большинстве дилерских центров. Об этом сообщают представители отрасли. «Услуга планового технического обслуживания автомобилей у официальных дилеров с начала прошлого года подорожала до двух раз. С начала прошлого года выросла стоимость запчастей и расходников. На это повлиял курс валют, так как вместе с ним поменялись и закупочные цены. И, конечно, усложнившаяся логистика при импорте запчастей. Рост цен на 30—100% подтвердили и в большинстве опрошенных дилерских центрах», — передает слова вице-президента РОАД Вячеслава Жигалова газета «Известия». Отмечается, что дальнейшие подорожания не исключены. Ранее председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук предупредил россиян, что расходы на техническое обслуживание автомобиля и зимнюю резину вырастут на 20%. Также подорожают запчасти и страхование автомобилей. Это связано с пандемией коронавируса и курсом доллара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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