Техобслуживание у дилеров подорожало на 30-100% с начала прошлого года

03 ноября 2023 в 03:52 Размер текста - 17 +

Услуга планового ТО автомобиля подорожала в 2 раза Фото: Александр Елизаров © URA.RU За полтора года плановое техническое обслуживание автомобилей у официальных дилеров подорожало на 30-100%. Такой рост подтвердили в большинстве дилерских центров. Об этом сообщают представители отрасли. «Услуга планового технического обслуживания автомобилей у официальных дилеров с начала прошлого года подорожала до двух раз. С начала прошлого года выросла стоимость запчастей и расходников. На это повлиял курс валют, так как вместе с ним поменялись и закупочные цены. И, конечно, усложнившаяся логистика при импорте запчастей. Рост цен на 30—100% подтвердили и в большинстве опрошенных дилерских центрах», — передает слова вице-президента РОАД Вячеслава Жигалова газета «Известия». Отмечается, что дальнейшие подорожания не исключены. Ранее председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук предупредил россиян, что расходы на техническое обслуживание автомобиля и зимнюю резину вырастут на 20%. Также подорожают запчасти и страхование автомобилей. Это связано с пандемией коронавируса и курсом доллара.

За полтора года плановое техническое обслуживание автомобилей у официальных дилеров подорожало на 30-100%. Такой рост подтвердили в большинстве дилерских центров. Об этом сообщают представители отрасли. «Услуга планового технического обслуживания автомобилей у официальных дилеров с начала прошлого года подорожала до двух раз. С начала прошлого года выросла стоимость запчастей и расходников. На это повлиял курс валют, так как вместе с ним поменялись и закупочные цены. И, конечно, усложнившаяся логистика при импорте запчастей. Рост цен на 30—100% подтвердили и в большинстве опрошенных дилерских центрах», — передает слова вице-президента РОАД Вячеслава Жигалова газета «Известия». Отмечается, что дальнейшие подорожания не исключены. Ранее председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук предупредил россиян, что расходы на техническое обслуживание автомобиля и зимнюю резину вырастут на 20%. Также подорожают запчасти и страхование автомобилей. Это связано с пандемией коронавируса и курсом доллара.