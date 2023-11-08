Baza: неизвестный угрожал жене военкора Коца

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, судебное заседание, полиция, конвой, судебное дело
Мужчина требовал организовать встречу с журналистом Фото:

В Москве неизвестный приехал к супруге военного корреспондента Александра Коца и стал выспрашивать информацию о ее муже, угрожая и оказывая психическое воздействие на женщину. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«В полицию обратилась 43-летняя жена военкора „Комсомольской правды“ Александра Коца. Она рассказала, что 7 ноября в 13 часов в ее квартиру постучал неизвестный. Когда она спросила, что ему нужно, мужчина стал выспрашивать информацию о ее муже, угрожать ей и требовал организовать ему встречу с Коцем», — говорится в канале. По словам женщины, на нее оказывалось психологическое давление.

Подозреваемый скрылся после того, как жена военкора вызвала полицию. По данным Baza, на мужчину завели дело по статье «Воспрепятствование законной деятельности журналиста».

Корреспондент URA.RU направил запрос в МВД России. Ответ на него ожидается.

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В Москве неизвестный приехал к супруге военного корреспондента Александра Коца и стал выспрашивать информацию о ее муже, угрожая и оказывая психическое воздействие на женщину. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В полицию обратилась 43-летняя жена военкора „Комсомольской правды“ Александра Коца. Она рассказала, что 7 ноября в 13 часов в ее квартиру постучал неизвестный. Когда она спросила, что ему нужно, мужчина стал выспрашивать информацию о ее муже, угрожать ей и требовал организовать ему встречу с Коцем», — говорится в канале. По словам женщины, на нее оказывалось психологическое давление. Подозреваемый скрылся после того, как жена военкора вызвала полицию. По данным Baza, на мужчину завели дело по статье «Воспрепятствование законной деятельности журналиста». Корреспондент URA.RU направил запрос в МВД России. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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