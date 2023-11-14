Боррель признался, что не знает, есть ли у Украины шансы на победу

Есть ли у Украины шансы на победу — неизвестно. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета министров обороны ЕС.
Так Боррель ответил на вопрос, разделяет ли он мнение главкома ВСУ Валерия Залужного, что конфликт на Украине зашел в тупик. «Я не буду обсуждать ситуацию на поле боя. Я не знаю и не должен знать, прав Залужный или нет. Не я и не мы воюем, а украинцы», — заявил Боррель. Трансляция пресс-конференции
Боррель также заявил, что он «не является астрологом», поэтому ему трудно предсказать., что случится с Киевом, если США урежут военную помощь в следующем году. «Мы должны сосредоточиться на нынешнем времени», — сказал Боррель.
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