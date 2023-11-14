Боррель признался, что не знает, есть ли у Украины шансы на победу

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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель, stock
Боррель жестко отвечал на вопросы журналистов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Есть ли у Украины шансы на победу — неизвестно. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета министров обороны ЕС.

Так Боррель ответил на вопрос, разделяет ли он мнение главкома ВСУ Валерия Залужного, что конфликт на Украине зашел в тупик. «Я не буду обсуждать ситуацию на поле боя. Я не знаю и не должен знать, прав Залужный или нет. Не я и не мы воюем, а украинцы», — заявил Боррель. Трансляция пресс-конференции велась на youtube-канале испанской радиовещательной и телевизионной корпорации RTVE.

Боррель также заявил, что он «не является астрологом», поэтому ему трудно предсказать., что случится с Киевом, если США урежут военную помощь в следующем году. «Мы должны сосредоточиться на нынешнем времени», — сказал Боррель.

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Есть ли у Украины шансы на победу — неизвестно. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета министров обороны ЕС. Так Боррель ответил на вопрос, разделяет ли он мнение главкома ВСУ Валерия Залужного, что конфликт на Украине зашел в тупик. «Я не буду обсуждать ситуацию на поле боя. Я не знаю и не должен знать, прав Залужный или нет. Не я и не мы воюем, а украинцы», — заявил Боррель. Трансляция пресс-конференции велась на youtube-канале испанской радиовещательной и телевизионной корпорации RTVE. Боррель также заявил, что он «не является астрологом», поэтому ему трудно предсказать., что случится с Киевом, если США урежут военную помощь в следующем году. «Мы должны сосредоточиться на нынешнем времени», — сказал Боррель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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