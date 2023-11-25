ГИБДД отказалась устраивать рейды на водителей, не поменявших резину

В России сотрудники ГИБДД не будут проводить в декабре рейды по выявлению машин с летней резиной. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«Подобные рейды проводиться не будут. Водители должны быть сами заинтересованы, чтобы не попасть в аварию на летней резине», — приводит ТАСС слова собеседника.
Источник отметил, что у инспекторов нет цели массово выписывать водителям штрафы. Все изменения направлены на безопасность и снижение аварийности на дорогах.
С 1 декабря 2023 года россиян будут штрафовать за езду на летней резине зимой. Штраф за нарушение — 500 рублей. Мера предусмотрена постановлением правительства, вступившему в силу с 1 сентября 2023 года.
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