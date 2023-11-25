25 ноября 2023

ГИБДД отказалась устраивать рейды на водителей, не поменявших резину

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Дорога. Челябинск, силовики, трасса, патруль, м5, трафик, полиция, автотранспорт, гибдд, дпс, дорога
Закон предусматривает водителям на летней резине штраф в 500 рублей Фото:

В России сотрудники ГИБДД не будут проводить в декабре рейды по выявлению машин с летней резиной. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Подобные рейды проводиться не будут. Водители должны быть сами заинтересованы, чтобы не попасть в аварию на летней резине», — приводит ТАСС слова собеседника.

Источник отметил, что у инспекторов нет цели массово выписывать водителям штрафы. Все изменения направлены на безопасность и снижение аварийности на дорогах.

С 1 декабря 2023 года россиян будут штрафовать за езду на летней резине зимой. Штраф за нарушение — 500 рублей. Мера предусмотрена постановлением правительства, вступившему в силу с 1 сентября 2023 года.

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В России сотрудники ГИБДД не будут проводить в декабре рейды по выявлению машин с летней резиной. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Подобные рейды проводиться не будут. Водители должны быть сами заинтересованы, чтобы не попасть в аварию на летней резине», — приводит ТАСС слова собеседника. Источник отметил, что у инспекторов нет цели массово выписывать водителям штрафы. Все изменения направлены на безопасность и снижение аварийности на дорогах. С 1 декабря 2023 года россиян будут штрафовать за езду на летней резине зимой. Штраф за нарушение — 500 рублей. Мера предусмотрена постановлением правительства, вступившему в силу с 1 сентября 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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