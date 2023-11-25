Общество Транспорт ГИБДД отказалась устраивать рейды на водителей, не поменявших резину 26 ноября 2023 в 06:22 Размер текста - 17 + Закон предусматривает водителям на летней резине штраф в 500 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России сотрудники ГИБДД не будут проводить в декабре рейды по выявлению машин с летней резиной. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Подобные рейды проводиться не будут. Водители должны быть сами заинтересованы, чтобы не попасть в аварию на летней резине», — приводит ТАСС слова собеседника. Источник отметил, что у инспекторов нет цели массово выписывать водителям штрафы. Все изменения направлены на безопасность и снижение аварийности на дорогах. С 1 декабря 2023 года россиян будут штрафовать за езду на летней резине зимой. Штраф за нарушение — 500 рублей. Мера предусмотрена постановлением правительства, вступившему в силу с 1 сентября 2023 года. В России сотрудники ГИБДД не будут проводить в декабре рейды по выявлению машин с летней резиной. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Подобные рейды проводиться не будут. Водители должны быть сами заинтересованы, чтобы не попасть в аварию на летней резине», — приводит ТАСС слова собеседника. Источник отметил, что у инспекторов нет цели массово выписывать водителям штрафы. Все изменения направлены на безопасность и снижение аварийности на дорогах. С 1 декабря 2023 года россиян будут штрафовать за езду на летней резине зимой. Штраф за нарушение — 500 рублей. Мера предусмотрена постановлением правительства, вступившему в силу с 1 сентября 2023 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям