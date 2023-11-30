Польша бойкотирует встречу глав МИД ОБСЕ из-за участия в ней Лаврова

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Обстановка в Донецке. Донецк, ДНР, ОБСЕ, osce, миссия обсе
Представители России не должны присутствовать на встрече ОБСЕ, заявил Шимон Шинковский вель Сенк Фото:

Глава МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк отказался принять участие во встрече глав ОБСЕ из-за присутствия главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом рассказал сам польский политик.

«Я решил, что не буду участвовать в этой встрече», — передает слова Шинковского вель Сенка PolskieRadio. Он объяснил свое решение тем, что участие российского министра иностранных дел на равных правах с другими участниками в этой организации, которая должна строить мир и безопасность в Европе, является для него неприемлемым фактом.

Западные страны продолжают игнорировать представителей России. Представители США и Украины ранее покинули саммит G20 во время выступления министра финансов России Антона Силуанова. Великобритания и страны Евросоюза также, в свою очередь, бойкотировали российскую делегацию.

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Глава МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк отказался принять участие во встрече глав ОБСЕ из-за присутствия главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом рассказал сам польский политик. «Я решил, что не буду участвовать в этой встрече», — передает слова Шинковского вель Сенка PolskieRadio. Он объяснил свое решение тем, что участие российского министра иностранных дел на равных правах с другими участниками в этой организации, которая должна строить мир и безопасность в Европе, является для него неприемлемым фактом. Западные страны продолжают игнорировать представителей России. Представители США и Украины ранее покинули саммит G20 во время выступления министра финансов России Антона Силуанова. Великобритания и страны Евросоюза также, в свою очередь, бойкотировали российскую делегацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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