В Кремле заявили о перспективе развития отношений с Аргентиной

Песков: РФ заинтересована в развитии отношений с Аргентиной
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина пока нет планов посетить Латинскую Америку Фото:

Аргентина может развивать свои отношения с другими странами до тех пор, пока это не вредит интересам России. При этом Россия хочет развивать свои отношения с этой страной. Такое заявление сделал пресс-секретарь Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отреагировав на заявление нового президента Аргентины Хавьера Милея.

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«Мы допускаем, что Аргентина может развивать отношения с другими странами. Это ее суверенное право до тех пор, пока это не вредит нашим интересам», — сказал Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что в ближайшее время президент России Владимир Путин не будет посещать Латинскую Америку, в том числе и Аргентину, однако у РФ есть планы по сотрудничеству с государствами.

Ранее Милей согласился провести саммит по Украине в Аргентине. В нем будут участвовать страны Латинской Америки, передает RT.

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Аргентина может развивать свои отношения с другими странами до тех пор, пока это не вредит интересам России. При этом Россия хочет развивать свои отношения с этой страной. Такое заявление сделал пресс-секретарь Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отреагировав на заявление нового президента Аргентины Хавьера Милея. «Мы допускаем, что Аргентина может развивать отношения с другими странами. Это ее суверенное право до тех пор, пока это не вредит нашим интересам», — сказал Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что в ближайшее время президент России Владимир Путин не будет посещать Латинскую Америку, в том числе и Аргентину, однако у РФ есть планы по сотрудничеству с государствами. Ранее Милей согласился провести саммит по Украине в Аргентине. В нем будут участвовать страны Латинской Америки, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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