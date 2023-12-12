В Кремле заявили о перспективе развития отношений с Аргентиной

Песков: РФ заинтересована в развитии отношений с Аргентиной

12 декабря 2023 в 14:28 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина пока нет планов посетить Латинскую Америку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Аргентина может развивать свои отношения с другими странами до тех пор, пока это не вредит интересам России. При этом Россия хочет развивать свои отношения с этой страной. Такое заявление сделал пресс-секретарь Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отреагировав на заявление нового президента Аргентины Хавьера Милея. Новость по теме В Аргентине прошла инаугурация нового президента: главное из речи Хавьера Милея «Мы допускаем, что Аргентина может развивать отношения с другими странами. Это ее суверенное право до тех пор, пока это не вредит нашим интересам», — сказал Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что в ближайшее время президент России Владимир Путин не будет посещать Латинскую Америку, в том числе и Аргентину, однако у РФ есть планы по сотрудничеству с государствами. Ранее Милей согласился провести саммит по Украине в Аргентине. В нем будут участвовать страны Латинской Америки, передает RT.

Аргентина может развивать свои отношения с другими странами до тех пор, пока это не вредит интересам России. При этом Россия хочет развивать свои отношения с этой страной. Такое заявление сделал пресс-секретарь Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отреагировав на заявление нового президента Аргентины Хавьера Милея. «Мы допускаем, что Аргентина может развивать отношения с другими странами. Это ее суверенное право до тех пор, пока это не вредит нашим интересам», — сказал Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что в ближайшее время президент России Владимир Путин не будет посещать Латинскую Америку, в том числе и Аргентину, однако у РФ есть планы по сотрудничеству с государствами. Ранее Милей согласился провести саммит по Украине в Аргентине. В нем будут участвовать страны Латинской Америки, передает RT.