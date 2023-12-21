В США назвали 2023 год удачным для Путина

Британский аналитик Булег: 2023 год стал удачным для Путина

Американские журналисты вспомнили удачи Владимира Путина за 2023 год Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Для президента России Владимира Путины 2023 год оказался вполне удачным. За это время его страна смогла адаптироваться к западным санкциям, а также занять доминирующие позиции на украинском фронте. С таким мнением выступили американские журналисты и европейские аналитики.

«Это был хороший год для [Владимира] Путина, я бы даже сказал — отличный», — заявил научный сотрудник аналитического центра Chatham House в Лондоне Матье Булег. Его слова передают американские журналисты из Associated Press. Авторы материала отметили, что западные санкции ничего не смогли противопоставить России.

Он аргументировал свою позицию тем, что российская экономика выстояла натиск западных санкций, а российская армия занимает лидирующую позицию на фронте. Также ВС РФ сами определяют происходящее на поле боя Украины. Также журналисты вспомнили взятие Артемовска (Бахмута) российскими войсками в мае этого года.

Американские журналисты из The Washington Post также подчеркнули, что прошедший октябрь оказался хорошим месяцем для Путина. Это лучший месяц за все время с начала проведения российской спецоперации на Украине, пояснили авторы материала.