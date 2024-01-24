Власти раскрыли, сколько потратят на импортозамещение оборудования для добычи нефти и газа

Импортозамещение оборудования для добычи нефти и газа обойдется в 20 млрд рублей

25 января 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Минпромторг, Минэнерго и «Газпром нефть» разработали карту для создания отечественного нефтедобывающего оборудования Фото: Илья Московец © URA.RU Власти потратят около 20 миллиардов рублей на разработку российского оборудования для бурения скважин и добычи нефти и газа на суше. Такой инвестиционный план следует из паспорта дорожной карты развития направления «Оборудование для бурения и добычи на суше». Минпромторг, Минэнерго и «Газпром нефть» разработали карту развития направления «Оборудование для бурения и добычи на суше» на 2023—2030 годы. Согласно ей, примерно 19,8 миллиардов рублей уйдет на инвестиции для разработки отечественного оборудования для бурения скважин и добычи нефти и газа на суше. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на свой источник. К 2030 году планируется провести 19 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по оборудованию и компонентам для бурения, добычи и внутрискважинных работ и заключить 19 долгосрочных договоров на поставку технологий для развития направления. С помощью таких решений Россия повысит долю импортонезависимости в этом направлении до 80%. В поселении Воскресенское Новомосковского административного округа построят Центр инноваций и импортозамещения. Проект реализуют в рамках соглашения по программе стимулирования создания мест приложения труда. Инвестор уже получил разрешение на строительство, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти потратят около 20 миллиардов рублей на разработку российского оборудования для бурения скважин и добычи нефти и газа на суше. Такой инвестиционный план следует из паспорта дорожной карты развития направления «Оборудование для бурения и добычи на суше». Минпромторг, Минэнерго и «Газпром нефть» разработали карту развития направления «Оборудование для бурения и добычи на суше» на 2023—2030 годы. Согласно ей, примерно 19,8 миллиардов рублей уйдет на инвестиции для разработки отечественного оборудования для бурения скважин и добычи нефти и газа на суше. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на свой источник. К 2030 году планируется провести 19 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по оборудованию и компонентам для бурения, добычи и внутрискважинных работ и заключить 19 долгосрочных договоров на поставку технологий для развития направления. С помощью таких решений Россия повысит долю импортонезависимости в этом направлении до 80%. В поселении Воскресенское Новомосковского административного округа построят Центр инноваций и импортозамещения. Проект реализуют в рамках соглашения по программе стимулирования создания мест приложения труда. Инвестор уже получил разрешение на строительство, передает телеканал 360.