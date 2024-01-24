24 января 2024

Власти раскрыли, сколько потратят на импортозамещение оборудования для добычи нефти и газа

Импортозамещение оборудования для добычи нефти и газа обойдется в 20 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов в ДЭУ Чкаловского района. Екатеринбург, гсм, газпром нефть
Минпромторг, Минэнерго и «Газпром нефть» разработали карту для создания отечественного нефтедобывающего оборудования Фото:

Власти потратят около 20 миллиардов рублей на разработку российского оборудования для бурения скважин и добычи нефти и газа на суше. Такой инвестиционный план следует из паспорта дорожной карты развития направления «Оборудование для бурения и добычи на суше».

Минпромторг, Минэнерго и «Газпром нефть» разработали карту развития направления «Оборудование для бурения и добычи на суше» на 2023—2030 годы. Согласно ей, примерно 19,8 миллиардов рублей уйдет на инвестиции для разработки отечественного оборудования для бурения скважин и добычи нефти и газа на суше. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на свой источник.

К 2030 году планируется провести 19 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по оборудованию и компонентам для бурения, добычи и внутрискважинных работ и заключить 19 долгосрочных договоров на поставку технологий для развития направления. С помощью таких решений Россия повысит долю импортонезависимости в этом направлении до 80%.

В поселении Воскресенское Новомосковского административного округа построят Центр инноваций и импортозамещения. Проект реализуют в рамках соглашения по программе стимулирования создания мест приложения труда. Инвестор уже получил разрешение на строительство, передает телеканал 360.

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Власти потратят около 20 миллиардов рублей на разработку российского оборудования для бурения скважин и добычи нефти и газа на суше. Такой инвестиционный план следует из паспорта дорожной карты развития направления «Оборудование для бурения и добычи на суше». Минпромторг, Минэнерго и «Газпром нефть» разработали карту развития направления «Оборудование для бурения и добычи на суше» на 2023—2030 годы. Согласно ей, примерно 19,8 миллиардов рублей уйдет на инвестиции для разработки отечественного оборудования для бурения скважин и добычи нефти и газа на суше. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на свой источник. К 2030 году планируется провести 19 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по оборудованию и компонентам для бурения, добычи и внутрискважинных работ и заключить 19 долгосрочных договоров на поставку технологий для развития направления. С помощью таких решений Россия повысит долю импортонезависимости в этом направлении до 80%. В поселении Воскресенское Новомосковского административного округа построят Центр инноваций и импортозамещения. Проект реализуют в рамках соглашения по программе стимулирования создания мест приложения труда. Инвестор уже получил разрешение на строительство, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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