Министр обороны подписал указ о награждении актера Безрукова

Художественного руководителя Московского губернского театра (МГТ) Сергея Безрукова и актрису театра Галину Бокашевскую наградили медалями Министерства обороны России «За укрепление боевого содружества». Соответствующий приказ был подписан министром обороны Андреем Белоусовым и зачитан в ходе сбора труппы театра.
Как передает ТАСС, согласно официальному документу, артисты удостоены государственных наград за «большой личный вклад в укрепление боевого содружества и поднятие морального боевого духа военнослужащих, участвующих в выполнении задач специальной военной операции, и членов их семей». Министерство обороны особо отметило значимость работы творческих коллективов и их лидеров в поддержке морального состояния военных и их близких.
Медаль «За укрепление боевого содружества» была учреждена в 1995 году. Эта награда вручается как военнослужащим, так и гражданским лицам за выдающиеся заслуги в сфере военного сотрудничества, а также за содействие в решении задач, стоящих перед ВС РФ. Медаль выполнена из золотистого металла, на ее лицевой стороне изображен картушный щит на скрещенных мечах с соответствующей надписью.
Сергей Безруков — один из самых известных российских актеров театра и кино, народный артист России. Широкую популярность ему принесли роли в культовых сериалах и фильмах, среди которых «Бригада» (Саша Белый), «Пушкин» (Александр Пушкин), а также роль поэта Сергея Есенина в одноименной картине. С 2010 года Безруков занимает должность художественного руководителя Московского губернского театра, где продолжает активно развивать театральное искусство и поддерживать молодых актеров.
Галина Бокашевская — заслуженная артистка России, актриса Московского губернского театра. Она известна своими яркими работами в спектаклях: «Преступление и наказание» (Катерина Ивановна), «Сон в летнюю ночь» (Титания), «Ревизор» (Анна Андреевна) и других постановках. Бокашевская является постоянной участницей труппы под руководством Сергея Безрукова, внося значительный вклад в развитие отечественного театра.
